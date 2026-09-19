रोटी में प्रोटीन बढ़ाना

रोटी में प्राकृतिक रूप से प्रोटीन बढ़ाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

लेखन सयाली 05:55 pm Sep 19, 202605:55 pm

क्या है खबर?

रोटी भारतीय खान-पान का अहम हिस्सा है और इसे हर घर में बनाया जाता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि रोटी को कुछ सरल तरीकों से प्रोटीन युक्त बनाया जा सकता है? जी हां, यह आसानी से संभव है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपनी रोटी में प्राकृतिक रूप से प्रोटीन बढ़ा सकते हैं, जिससे यह और भी पौष्टिक हो जाएगी। आइए इनके बारे में जानते हैं।