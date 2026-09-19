रोटी में प्राकृतिक रूप से प्रोटीन बढ़ाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
रोटी भारतीय खान-पान का अहम हिस्सा है और इसे हर घर में बनाया जाता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि रोटी को कुछ सरल तरीकों से प्रोटीन युक्त बनाया जा सकता है? जी हां, यह आसानी से संभव है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपनी रोटी में प्राकृतिक रूप से प्रोटीन बढ़ा सकते हैं, जिससे यह और भी पौष्टिक हो जाएगी। आइए इनके बारे में जानते हैं।
#1
दाल मिलाएं
दाल का आटा रोटी में मिलाने से उसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। आप मूंग, मसूर या अरहर की दाल का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं।
इन दालों का आटा रोटी में मिलाने से न केवल प्रोटीन बढ़ता है, बल्कि इसका स्वाद भी बढ़ जाता है। इससे आपकी रोटी और भी सेहतमंद और स्वादिष्ट बनती है।
आप चाहें तो दाल के आटे की जगह पर रोटी में दाल भरकर भी खा सकते हैं।
#2
सोयाबीन का आटा मिलाएं
सोयाबीन का आटा भी प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, जिसे आप अपनी रोटी में मिला सकते हैं। यह आपकी रोटी को अधिक सेहतमंद बना सकता है और इसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ा सकता है।
सोयाबीन का आटा मिलाने से रोटी का स्वाद भी बदल जाता है और यह अधिक फायदेमंद हो जाती है। इससे आपकी रोटी में प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है, जो आपके शरीर को ताकत देती है और आपको स्वस्थ रखती है।
#3
चने का आटा मिलाएं
चना का आटा भी प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, जिसे आप अपनी रोटी में मिला सकते हैं। चने का आटा मिलाने से रोटी का पोषण स्तर बढ़ता है और यह अधिक फायदेमंद हो जाती है।
चने का आटा मिलाने से रोटी का स्वाद भी बदल जाता है और यह अधिक सेहतमंद बन जाती है। इससे आपकी रोटी में प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है, जो आपके शरीर को ताकत देती है और आपको स्वस्थ रखती है।
#4
बादाम या अखरोट का पाउडर मिलाएं
बादाम या अखरोट का पाउडर मिलाने से आपकी रोटी में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। इन सूखे मेवों का पाउडर रोटी में मिलाने से न केवल इसका पोषण स्तर बढ़ता है, बल्कि यह और भी स्वादिष्ट बन जाती है।
बादाम या अखरोट का पाउडर मिलाने से रोटी में जरूरी वसा भी शामिल हो जाती है, जो आपके शरीर को ताकत देती है और आपको स्वस्थ बनाए रखती है।
#5
दूध या दही का उपयोग करें
दूध या दही का उपयोग करके भी आप अपनी रोटी को अधिक सेहतमंद बना सकते हैं। इनका उपयोग करके आटा गूंथने से रोटी में कैल्शियम समेत प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ जाती है।
इससे आपकी रोटी न केवल स्वादिष्ट बनती है, बल्कि फायदेमंद भी होती है। इन तरीकों से आप अपनी रोटी में आसानी से प्रोटीन शामिल कर सकते हैं, जिससे यह और भी सेहतमंद बन जाती है।
रोटी के साथ प्रोटीन युक्त सब्जी भी खाएं।