मानसून के दौरान घर से नमी को दूर करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
मानसून के दौरान घर में नमी और फंगस की समस्या आम हो जाती है। यह न केवल दीवारों और फर्श को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि सेहत के लिए भी हानिकारक हो सकती है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे असरदार तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने घर से नमी को दूर कर सकते हैं और एक स्वस्थ माहौल बना सकते हैं। इन तरीकों को अपनाकर आप अपने घर को सुरक्षित और आरामदायक बना सकते हैं।
#1
कूलर का करें इस्तेमाल
कूलर न केवल गर्मी को दूर करता है, बल्कि यह आपके घर की नमी को भी नियंत्रित करता है। इसे सही तापमान पर सेट करें और नियमित रूप से साफ रखें, ताकि यह असरदार तरीके से काम करे।
अगर आपके पास कूलर नहीं है तो आप नमी सोखने वाले उपकरण का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हवा से अतिरिक्त नमी को हटाता है और एक स्वस्थ माहौल बनाता है।
#2
अच्छी हवा आने-जाने की व्यवस्था बनाएं रखें
घर में अच्छी हवा आने-जाने की व्यवस्था जरूरी है, ताकि हवा आसानी से घूम सके और नमी बाहर निकल सके।
खिड़कियां खोलें, पंखे चलाएं या हवा आने-जाने की व्यवस्था लगवाएं, ताकि घर की हवा ताजा रहे और फंगस पनपने की संभावना कम हो।
अगर संभव हो तो घर के कोनों और अंधेरे हिस्सों में अलग से हवा आने-जाने की व्यवस्था लगवाएं, जिससे हवा का संचार बेहतर हो और नमी कम हो। इससे आपका घर हमेशा ताजा रहेगा।
#3
नमक का उपयोग करें
नमक एक प्राकृतिक नमी सोखने वाले की तरह काम करता है, जो कमरे की नमी को सोख लेता है। इसे एक कटोरे में डालकर कमरे में रखें।
इसे खासकर उन जगहों पर रखें, जहां सबसे ज्यादा नमी होती है, जैसे कि बाथरूम या रसोई। इससे फंगस पनपने की संभावना कम हो जाएगी।
नमक का उपयोग करने से कमरे की हवा भी शुद्ध होती है, जिससे आप एक स्वस्थ माहौल महसूस करेंगे। यह एक सस्ता और असरदार तरीका है।
#4
पौधों का उपयोग करें
कुछ पौधे, जैसे कि ग्वारपाठा और सर्प पौधा आदि हवा से हानिकारक तत्वों को सोखकर उसे शुद्ध करते हैं। ये पौधे नमी को भी नियंत्रित करते हैं, जिससे फंगस नहीं पनपता।
इन्हें अपने घर के उन हिस्सों में रखें, जहां नमी अधिक होती है। इसके अलावा इन पौधों की देखभाल करना भी आसान होता है और ये आपके घर को सजाने में भी मदद करते हैं।
नियमित पानी देकर इनको सेहतमंद बनाए रखें।
#5
सफाई का ध्यान रखें
नियमित सफाई करके आप अपने घर को फंगस मुक्त रख सकते हैं। फर्श, दीवारों और फर्नीचर आदि की धूल मिट्टी साफ करें और गीले कपड़ों को सुखाने के बाद तुरंत ही हटा दें।
इसके अलावा बाथरूम और रसोई की टाइल्स पर जमी हुई गंदगी को भी समय-समय पर साफ करते रहें, ताकि वहां फंगस न पनपे।
इन सरल तरीकों को अपनाकर आप अपने घर को नमी मुक्त रख सकते हैं और एक स्वस्थ माहौल बना सकते हैं।