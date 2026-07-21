किडनी की कार्यक्षमता 80 प्रतिशत कम करने वाली आदतें

किडनी की कार्यक्षमता को 80 प्रतिशत तक कम कर सकती हैं आपकी ये आदतें

लेखन सयाली 03:27 pm Jul 21, 202603:27 pm

क्या है खबर?

किडनी शरीर का एक अहम हिस्सा है, जो खून को साफ करके शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालती है। इसके अलावा यह शरीर में पानी और खनिज के संतुलन को बनाए रखने में भी मदद करती है। हालांकि, कई लोग अनजाने में ऐसी कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जो किडनी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जो किडनी को 80 प्रतिशत तक प्रभावित कर सकती हैं।