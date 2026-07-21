किडनी की कार्यक्षमता को 80 प्रतिशत तक कम कर सकती हैं आपकी ये आदतें
क्या है खबर?
किडनी शरीर का एक अहम हिस्सा है, जो खून को साफ करके शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालती है। इसके अलावा यह शरीर में पानी और खनिज के संतुलन को बनाए रखने में भी मदद करती है। हालांकि, कई लोग अनजाने में ऐसी कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जो किडनी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जो किडनी को 80 प्रतिशत तक प्रभावित कर सकती हैं।
#1
नमक का अधिक सेवन करना
अगर आप खाने में नमक का अधिक इस्तेमाल करते हैं तो यह आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है। बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर किडनी के लिए बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि इससे किडनी के काम करने की क्षमता कम हो जाती है।
इसके अलावा नमक का अधिक सेवन किडनी की नलियों को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे किडनी की काम करने की क्षमता 80 प्रतिशत तक प्रभावित हो सकती है।
#2
अधिक मीठा खाना
ज्यादा मीठा खाने से शरीर में शक्कर का स्तर बढ़ सकता है, जो किडनी के लिए नुकसानदायक है। इससे शरीर में इंसुलिन का स्तर भी बढ़ता है, जिससे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है।
इसके कारण किडनी को ग्लूकोज के स्तर को संतुलित करने में मुश्किल होती है। इससे किडनी के काम करने की क्षमता भी कम हो जाती है।
इसलिए, मीठे का अधिक सेवन करने से बचना चाहिए।
#3
पानी कम पीना
पानी शरीर के लिए बहुत जरूरी है। यह न केवल शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है, बल्कि किडनी को स्वस्थ रखने में भी अहम भूमिका निभाता है।
अगर आप पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते हैं तो इससे आपके पेशाब के रास्ते में संक्रमण हो सकता है। इसके अलावा यह किडनी की सफाई करने की क्षमता को भी कम करता है।
इसलिए, रोजाना कम से कम 8-10 गिलास पानी जरूर पिएं।
#4
अधिक फाइबर युक्त आहार खाना
फाइबर युक्त आहार पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन अगर आप इसका अधिक सेवन करते हैं तो इससे भी किडनी को नुकसान पहुंच सकता है।
इससे शरीर में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ सकता है, जो किडनी के लिए नुकसानदायक होता है। इसके अलावा इसका अधिक सेवन करने से शरीर में एसिडिटी भी हो सकती है।
इसलिए, फाइबर युक्त आहार का सेवन संतुलित मात्रा में ही करना चाहिए।
#5
सोडा का अधिक सेवन
सोडा में मौजूद तत्व शरीर में एसिड का स्तर बढ़ाते हैं, जिससे पाचन तंत्र पर बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा सोडा में मौजूद फास्फोरिक एसिड भी किडनी के लिए नुकसानदायक होता है।
इससे शरीर में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ता है, जो किडनी के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए, सोडा का अधिक सेवन करने से बचना चाहिए।
इसके अलावा सोडा में मौजूद अप्राकृतिक स्वाद भी किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं।