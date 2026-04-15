विटामिन-C सीरम से जुड़े इन 5 भ्रमों को सच मानते हैं लोग, जानिए इनकी सच्चाई

विटामिन-C सीरम एक ऐसा स्किन केयर उत्पाद है, जो अपने एंटी-ऑक्सीडेंट गुणों के लिए जाना जाता है। हालांकि, इसके इस्तेमाल को लेकर कई भ्रम प्रचलित हैं। इस लेख में हम कुछ सामान्य भ्रमों को दूर करेंगे और वास्तविकता क्या है, यह जानेंगे। यह जानना जरूरी है कि विटामिन-C सीरम का सही उपयोग कैसे किया जाए ताकि आप अपनी त्वचा को बेहतर बना सकें और इसके फायदों का पूरा लाभ उठा सकें।

#1 भ्रम- हर प्रकार की त्वचा पर विटामिन-C सीरम का इस्तेमाल किया जा सकता है बहुत से लोग मानते हैं कि हर प्रकार की त्वचा पर विटामिन-C सीरम का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। वास्तव में आपकी त्वचा के प्रकार पर निर्भर करता है कि आपको कौन सा विटामिन-C सीरम चुनना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपकी त्वचा संवेदनशील है तो हल्का और बिना एसिड वाला विटामिन-C सीरम चुनें, जबकि तैलीय त्वचा वाले लोग ज्यादा एसिड वाला सीरम चुन सकते हैं।

#2 भ्रम- विटामिन-C सीरम का इस्तेमाल सूरज की किरणों से सुरक्षा दे सकता है यह भी एक आम भ्रम है कि विटामिन-C सीरम सूरज की किरणों से सुरक्षा देने में मदद करता है। हालांकि, यह सच नहीं है। विटामिन-C सीरम त्वचा को सूरज की किरणों से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद कर सकता है, लेकिन इसे सनस्क्रीन का विकल्प नहीं माना जा सकता। सनस्क्रीन हमेशा लगानी चाहिए क्योंकि यह सीधे त्वचा पर सुरक्षा प्रदान करती है और सूरज की किरणों से होने वाले नुकसान को कम करती है।

Advertisement

#3 भ्रम- विटामिन-C सीरम का इस्तेमाल रात में करना चाहिए कई लोग मानते हैं कि विटामिन-C सीरम रात में ही लगाना चाहिए। हालांकि, इसका सही जवाब मौसम या समय पर निर्भर करता है। दिन में भी इसे लगाया जा सकता है, खासकर अगर आप सुबह की धूप में बाहर जा रहे हैं तो इसे जरूर लगाएं। विटामिन-C सीरम दिन और रात दोनों समय फायदेमंद होता है, बस इसे लगाने का सही तरीका अपनाएं ताकि यह त्वचा में अच्छे से समा सके।

Advertisement

#4 भ्रम- विटामिन-C सीरम का इस्तेमाल तुरंत असर दिखाता है यह भी एक गलत धारणा है कि विटामिन-C सीरम का इस्तेमाल करने से तुरंत असर दिखता है। असल में त्वचा को किसी भी बदलाव के लिए समय चाहिए होता है। विटामिन-C सीरम धीरे-धीरे काम करता है और इसके अच्छे परिणाम देखने में कुछ समय लग सकता है। इसलिए धैर्य रखें और नियमित रूप से इसका उपयोग करें ताकि आपको इसके सभी फायदों का पूरा लाभ मिल सके।