फास्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए इन 5 शाकाहारी खाद्य पदार्थों का करें सेवन

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दालें

सेम, मटर और छोले जैसी दालें फास्फोरस का एक महत्वपूर्ण स्रोत होती हैं। इनका नियमित सेवन करने से शरीर को पर्याप्त मात्रा में फास्फोरस मिल सकता है। दालें न केवल फास्फोरस प्रदान करती हैं, बल्कि इनमें प्रोटीन और फाइबर भी होता है, जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं। इसके अलावा दालों का सेवन दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। दालों में पाए जाने वाले पोषक तत्व शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने में भी मदद करते हैं।