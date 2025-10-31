कोरियाई भोजन के साथ परोसी जाती हैं ये साइड डिश, बढ़ा देती हैं खाने का स्वाद

इन दिनों कोरियाई खान-पान की लोकप्रियता पूरी दुनिया में बढ़ रही है। लोग रामेन नूडल्स, फ्राइड राइस, बिबिंबाप और मांडू जैसे पकवान खाना बहुत पसंद कर रहे हैं। हालांकि, इन पकवानों का मजा तभी आता है जब इन्हें कोरियाई साइड डिश के साथ खाया जाए। दक्षिण कोरिया में साइड डिश बहुत महत्व रखती हैं, जो भोजन में विविधता लाती हैं और पोषण बढ़ाती हैं। आइए जानें कोरियाई भोजन के साथ कौन-कौन सी साइड डिश खाई जाती हैं।

#1 किमची किमची दक्षिण कोरिया की सबसे प्रसिद्ध साइड डिश है, जो एक किस्म का अचार होता है। इसे नापा पत्तागोभी और मूली जैसी सब्जियों से बनाया जाता है, जो फर्मेंटेड होती हैं। सब्जियों को लाल मिर्च पाउडर (गोचूगारु), लहसुन, अदरक, चिली ऑयल और लाल मिर्च के पेस्ट (गोचूजांग) से लपेटा जाता है। यह साइड डिश प्रोबायोटिक्स से समृद्ध होती है, जिसके चलते यह पेट को फायदा पहुंचाती है। इसे इस्तेमाल करके लोग कई तरह के पकवान भी बनाते हैं।

#2 ओइ मुचिम कोरियाई लोग साइड डिश के तौर पर ओइ मुचिम भी खाते हैं, जो खीरे का मसालेदार सलाद होता है। यह बिना फरमेंटेशन के बनाई गई साइड डिश होती है, जिसका स्वाद तीखा और ताजगी भरा होता है। इसे बनाने के लिए खीरे को मन चाहे आकार में काटना होता है। इसके बाद उसके टुकड़ों को गोचूगारु, लहसुन, हरी प्याज, सोया सॉस, सिरके और सफेद तिल के साथ भूना जाता है।

#3 कोंगनामुल मुचिम कोंगनामुल मुचिम को भी कोरियाई भोजन के साथ परोसा जाता है, जो अंकुरित सोयाबीन से बनाई जाती है। इसे लोग अलग-अलग तरीके से बनाते हैं और विभिन्न फ्लेवर में खाना पसंद करते हैं। इसे बनाने के लिए अंकुरित सोयाबीन को तिल के तेल, सोया सॉस, लहसुन और हरी प्याज के साथ भूना जाता है। इसके बाद इसमें चिली फ्लेक्स मिलाए जाते हैं, ताकि स्वाद बढ़ सके। इसके सेवन से हड्डियां मजबूत होती है और पाचन दुरुस्त रहता है।

#4 सिगुमची नामुल पालक जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां कोरियाई भोजन का हिस्सा रहती हैं, जिससे सिगुमची नामुल नाम की साइड डिश बनती है। इसके लिए पालक को उबालकर छाना जाता है और मसालों के साथ मिलाकर परोसा जाता है। यह भोजन में फाइबर और आयरन जोड़ने का बढ़िया तरीका हो सकता है। इस साइड डिश का स्वाद ताजगी भरा होता है और यह एक तरह का सलाद हो सकता है। इसे खाने से खून बढ़ता है और प्रतिरक्षा व हड्डियां मजबूत होती हैं।