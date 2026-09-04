सितंबर में उगाने लायक सब्जियां

सितंबर के महीने में लगाएं ये 5 सब्जियां, सर्दियों में मिलेगी अच्छी फसल

लेखन सयाली 10:49 am Sep 04, 202610:49 am

क्या है खबर?

सितंबर का महीना सब्जी उगाने वालों के लिए बहुत खास होता है, क्योंकि इस महीने में कई सब्जियों की बुवाई की जाती है। ये सर्दियों के दौरान अपनी चरम उत्पादन अवधि तक पहुंचती हैं। इन सब्जियों की कटाई सर्दियों में की जाती है और ये स्वाद और पोषण से भी भरपूर होती हैं। आइए जानते हैं 5 ऐसी सब्जियों के बारे में, जिनकी सितंबर में बुवाई करनी चाहिए, ताकि सर्दी के मौसम में अच्छी फसल मिले।