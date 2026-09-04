मल्टीविटामिन की जगह इन 5 सब्जियों को अपनी डाइट में करें शामिल, मिलेंगे कई फायदे

टमाटर में एक खास तत्व होता है, जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचाने में मदद करता है। टमाटर में विटामिन-C और पोटेशियम भी पाया जाता है, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है।

इसके अलावा टमाटर का सेवन दिल की बीमारियों के जोखिम को कम करने में सहायक है। टमाटर का नियमित सेवन करने से आप स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करेंगे।

इसे शामिल करने से सभी व्यंजनों का स्वाद भी दोगुना हो जाता है।