सर्दियों के दौरान कद्दू का सेवन करना होता है लाभदायक, ऐसे करें व्यंजनों में शामिल

कद्दू एक पौष्टिक सब्जी है, जो सर्दियों में आसानी से मिलती है। यह न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि इसमें विटामिन और मिनरल की भरपूर मात्रा होती है। आमतौर पर लोग कद्दू को सूप या सब्जी के रूप में ही खाते हैं। हालांकि, इससे कई अन्य व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं। आइए आज हम आपको कद्दू के कुछ अनोखे और स्वादिष्ट व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप अपनी रसोई में आसानी से बना सकते हैं।

#1 कद्दू का पुलाव कद्दू का पुलाव बेहतरीन व्यंजन है, जिसे आप अपने दोपहर या रात के खाने में शामिल कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले बासमती चावल को धोकर भिगो लें, फिर कद्दू को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। अब एक पैन में घी गर्म करके उसमें जीरा, तेजपत्ता, लौंग और दालचीनी डालें। इसके बाद प्याज भूनें, फिर उसमें हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर मिलाकर मसाला तैयार करें। अंत में कद्दू और चावल डालकर पानी मिलाएं और पकने दें।

#2 कद्दू का हलवा हलवा तो आपने कई तरह का खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी कद्दू का हलवा चखा है? अगर नहीं तो एक बार इसे बनाकर देखें। इसके लिए सबसे पहले कद्दू को छीलकर कद्दूकस कर लें। एक कढ़ाई में घी गर्म करके उसमें कद्दूकस किया हुआ कद्दू डालें और अच्छे से भूनें। अब इसमें दूध डालकर पकने दें। इसके बाद इसमें चीनी, इलायची पाउडर और सूखे मेवे मिलाकर पकाएं, जब तक कि मिश्रण गाढ़ा न हो जाए।

#3 कद्दू के कबाब आप सुन कर हैरान हो जाएंगे, लेकिन कद्दू से भी लजीज कबाब बनाए जा सकते हैं। इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले उबले हुए आलू और कद्दूकस किया हुआ कद्दू मिलाकर मैश कर लें। इसके बाद इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, धनिया पाउडर और गरम मसाला मिलाकर मिश्रण तैयार करें। अब इस मिश्रण से छोटी-छोटी लोइयां बनाकर तवे पर तेल लगाकर सेंक लें, जब तक कि वे सुनहरी न हो जाएं। आपका स्वादिष्ट कबाब तैयार है।

#4 कद्दू की खीर खीर में कद्दू मिलाकर आप इस मिठाई के स्वाद को दोगुना कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कद्दूकस किए हुए कद्दू को दूध में उबालें, जब तक वह नरम न हो जाए। इसके बाद इसमें चीनी, इलायची पाउडर और सूखे मेवे मिलाकर पकाएं, जब तक कि मिश्रण गाढ़ा न हो जाए। आपकी स्वादिष्ट खीर तैयार है। इसे ठंडा या गर्म, दोनों तरह से परोसा जा सकता है।