उत्तराखंड की 5 खास बातें, जो बनाती हैं इसे अन्य राज्यों से अलग
क्या है खबर?
उत्तराखंड भारत के उत्तरी भाग में स्थित एक खूबसूरत राज्य है, जिसे 'देवभूमि' के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय की गोद में बसे इस राज्य की प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व इसे पर्यटकों के बीच लोकप्रिय बनाते हैं। यहां के पहाड़, नदियां और झीलें पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में कई पुराने मंदिर और तीर्थ स्थल भी हैं। आइए जानते हैं कि उत्तराखंड किन 5 बातों के लिए प्रसिद्ध है।
#1
गंगा नदी का उद्गम स्थल है उत्तराखंड
उत्तराखंड को गंगा नदी की जन्मभूमि भी माना जाता है। इस नदी का उद्गम स्थल 'गंगोत्री' है, जो हिमालय की गोरीशंकर चोटी के पास स्थित है।
यहां से निकलने वाली गंगा नदी पूरे देश में अपनी पवित्रता और महत्व के लिए जानी जाती है।
हर साल हजारों श्रद्धालु इस स्थान पर आकर गंगा नदी में स्नान करते हैं और अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं।
#2
चार धाम यात्रा का केंद्र है उत्तराखंड
उत्तराखंड चार धाम यात्रा के लिए भी मशहूर है, जिसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ शामिल हैं। ये चारों जगहें हिंदू धर्म के चार प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक मानी जाती हैं।
हर साल हजारों श्रद्धालु इन स्थलों तक पहुंचने के लिए कठिन यात्राएं करते हैं ताकि वे इन पवित्र स्थलों पर जाकर भगवान की कृपा प्राप्त कर सकें और अपनी आत्मा की शुद्धि कर सकें।
#3
ऋषिकेश है योग और ध्यान का महानगर
ऋषिकेश को योग नगरी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहां हर साल अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव आयोजित किया जाता है।
यह महोत्सव दुनिया भर से आए योग प्रेमियों को एक साथ लाता है, जहां वे अलग-अलग प्रकार के योग अभ्यास सीखते हैं और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए नई तकनीकों को अपनाते हैं।
इसके अलावा ऋषिकेश गंगा नदी के किनारे स्थित होने के कारण यहां रिवर राफ्टिंग का भी आनंद लिया जा सकता है।
#4
नैनीताल की झील है आकर्षण का केंद्र
नैनीताल अपनी खूबसूरत झीलों के लिए जाना जाता है, जिसमें नैनी झील सबसे प्रमुख है। यह झील चारों ओर पहाड़ों से घिरी हुई है, जो इसके दृश्य को और भी मनमोहक बनाते हैं।
पर्यटक नाव की सवारी करके इस झील की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं।
इसके अलावा नैनीताल में कई अन्य झीलें भी हैं, जिनमें सुखनाला, खैरना आदि शामिल हैं। यहां आकर पर्यटक प्रकृति की गोद में कुछ समय बिताकर मानसिक शांति पा सकते हैं।
#5
मसूरी है पहाड़ों की रानी
मसूरी को 'पहाड़ों की रानी' कहा जाता है क्योंकि यह हिमालय की गोद में बसी हुई है और इसकी प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को आकर्षित करती है।
यहां से हिमालय पर्वत श्रृंखला का शानदार दृश्य देखा जा सकता है।
मसूरी में गुनियालोक पार्क, केम्पटी फॉल्स, लाल टिब्बा आदि पर्यटन स्थल हैं, जहां पर्यटक आकर प्रकृति की गोद में कुछ समय बिता सकते हैं और मानसिक शांति पा सकते हैं।