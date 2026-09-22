उत्तराखंड को खास बनाने वाली बातें

उत्तराखंड की 5 खास बातें, जो बनाती हैं इसे अन्य राज्यों से अलग

लेखन अंजली 02:46 pm Sep 22, 202602:46 pm

क्या है खबर?

उत्तराखंड भारत के उत्तरी भाग में स्थित एक खूबसूरत राज्य है, जिसे 'देवभूमि' के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय की गोद में बसे इस राज्य की प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व इसे पर्यटकों के बीच लोकप्रिय बनाते हैं। यहां के पहाड़, नदियां और झीलें पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में कई पुराने मंदिर और तीर्थ स्थल भी हैं। आइए जानते हैं कि उत्तराखंड किन 5 बातों के लिए प्रसिद्ध है।