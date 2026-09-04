आर्टिचोक से बने 5 व्यंजन

एक बार आर्टिचोक की ये 5 रेसिपी बनाकर खाएं, स्वाद और सेहत में है बेजोड़

लेखन सयाली 03:50 pm Sep 04, 202603:50 pm

क्या है खबर?

आर्टिचोक एक खास सब्जी है, जो न केवल स्वाद में लाजवाब है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं और कई पोषक तत्व प्रदान करते हैं। आइए जानते हैं आर्टिचोक से बनने वाली कुछ ऐसी रेसिपी, जिन्हें एक बार बनाने के बाद आप बार-बार बनाना चाहेंगे। इन रेसिपी को बनाना भी आसान है और ये स्वाद में भी बेमिसाल हैं।