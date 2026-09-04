एक बार आर्टिचोक की ये 5 रेसिपी बनाकर खाएं, स्वाद और सेहत में है बेजोड़
क्या है खबर?
आर्टिचोक एक खास सब्जी है, जो न केवल स्वाद में लाजवाब है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं और कई पोषक तत्व प्रदान करते हैं। आइए जानते हैं आर्टिचोक से बनने वाली कुछ ऐसी रेसिपी, जिन्हें एक बार बनाने के बाद आप बार-बार बनाना चाहेंगे। इन रेसिपी को बनाना भी आसान है और ये स्वाद में भी बेमिसाल हैं।
#1
आर्टिचोक का सूप
आर्टिचोक का सूप एक हल्का और सेहतमंद विकल्प है, जिसे आप किसी भी समय पी सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आर्टिचोक को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और फिर इसे प्याज, लहसुन और सब्जियों के साथ उबालें।
उबलने के बाद इसे मिक्सर में पीस लें और उसमें मलाई मिलाकर फिर से गर्म करें। ऊपर से थोड़ी काली मिर्च डालकर गर्मा-गर्म परोसें।
यह सूप न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि पाचन के लिए भी फायदेमंद है।
#2
भरवां आर्टिचोक
भरवां आर्टिचोक एक शानदार व्यंजन है, जिसे आप खास मौकों पर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आर्टिचोक को बीच से काटकर उसके अंदर का हिस्सा निकाल लें।
अब इसमें लहसुन, प्याज, ब्रेड का चूरा, चीज और हरी पत्तियों का मिश्रण भरें। इसके बाद इन्हें ओवन में बेक करें, जब तक कि ऊपर से सुनहरा भूरा न हो जाए।
यह व्यंजन आपके मेहमानों को बहुत पसंद आएगा। इसे आप ऐसे ही स्नैक की तरह खा सकते हैं।
#3
आर्टिचोक का सलाद
आर्टिचोक का सलाद एक ताजगी भरा व्यंजन है, जिसे आप अपने खान-पान में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आर्टिचोक को उबाल लें और ठंडा होने दें, फिर इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें।
अब इसमें जैतून का तेल, नींबू का रस, नमक और काली मिर्च मिलाकर अच्छे से मिलाएं। ऊपर से ताजे हरी धनिया की पत्तियां डालें और ठंडा-ठंडा परोसें।
यह सलाद आपके भोजन को पौष्टिक बनाने के साथ-साथ रंगीन भी बनाएगा।
#4
आर्टिचोक की टिक्की
आर्टिचोक की टिक्की एक बेहतरीन नाश्ता है, जिसे आप शाम की चाय के साथ खा सकते हैं। इसके लिए उबले हुए आलू और पकी हुई आर्टिचोक को मैश करें।
इसके बाद इसमें जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और लाल मिर्च मिलाकर टिक्की बनाएं। अब इन्हें तवे पर थोड़ा तेल डालकर सुनहरा भूरा होने तक सेंकें।
यह टिक्की बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी को पसंद आएगी और इसे बनाना भी बहुत आसान है।
#5
आर्टिचोक का पेस्टो
पेस्टो एक लोकप्रिय चटनी है, जिसे आप पास्ता में मिला सकते हैं या ब्रेड पर लगा सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले भाप में पके हुए आर्टिचोक को मिक्सर में तुलसी पत्तियां, पाइन नट्स, लहसुन और जैतून के तेल के साथ पीस लें।
इस मिश्रण को तब तक पीसें जब तक कि यह एक चिकना पेस्ट न बन जाए। इस पेस्टो को आप बंद डिब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं।