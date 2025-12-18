ठंड में शरीर को गर्माहट देने में मदद कर सकते हैं ये लड्डू, जानिए रेसिपी

ठंड के मौसम में शरीर को गर्माहट देने वाली चीजों का सेवन करना चाहिए। इस मौसम में लड्डू एक बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं क्योंकि ये स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। आइए आज हम आपको पांच तरह के लड्डू की रेसिपी बताते हैं, जो ठंड में शरीर को गर्माहट देने में मदद कर सकते हैं। साथ ही इनका सेवन सेहत के लिए फायदेमंद है।

#1 सूखे मेवे के लड्डू सूखे मेवे के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले सूखे मेवों को भूनकर उनका पेस्ट बना लें, फिर इसे देसी घी में भूनें और इसमें गुड़ का सिरप मिलाएं। इसके बाद इसमें इलायची पाउडर डालें और मिश्रण को ठंडा होने दें। अब इस मिश्रण को छोटे-छोटे गोल आकार देकर लड्डू बना लें। यह लड्डू न केवल स्वादिष्ट हैं बल्कि इनमें प्रोटीन, फाइबर और विटामिन्स की भरपूर मात्रा होती है, जो आपके शरीर को गर्म रख सकते हैं।

#2 गुड़ और तिल के लड्डू गुड़ और तिल के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले तिल को भून लें, फिर गुड़ को पानी में घोलकर उसकी चाशनी बनाएं। अब इसमें भुने हुए तिल डालें और मिश्रण को ठंडा होने दें। इसके बाद मिश्रण को छोटे-छोटे गोल आकार देकर लड्डू बना लें। गुड़ और तिल के लड्डू में कैल्शियम, आयरन और फाइबर की भरपूर मात्रा होती है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने और पाचन क्रिया को सुधारने में मदद कर सकते हैं।

#3 मावा के लड्डू मावा के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले मावा भून लें, फिर उसमें चीनी का चाशनी डालें और इलायची पाउडर मिलाएं। अब इस मिश्रण को ठंडा होने दें और छोटे-छोटे गोल आकार देकर लड्डू बना लें। मावा के लड्डू में प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन की भरपूर मात्रा होती है, जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। इसके अलावा ये लड्डू ऊर्जा प्रदान करते हैं और शरीर को गर्म रखते हैं।

#4 बेसन के लड्डू बेसन के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले बेसन को देसी घी में भूनें, फिर इसमें चीनी का चाशनी डालें और इलायची पाउडर मिलाएं। अब इस मिश्रण को ठंडा होने दें और छोटे-छोटे गोल आकार देकर लड्डू बना लें। बेसन के लड्डू में प्रोटीन, फाइबर और विटामिन्स की भरपूर मात्रा होती है, जो आपके शरीर को गर्म रख सकते हैं। इसके अलावा ये लड्डू ऊर्जा प्रदान करते हैं और हड्डियों को मजबूत बनाते हैं।