स्वाद और गर्माहट के लिए आजमाएं ये 5 प्रकार के शाकाहारी शोरबे, आसान है बनाना
क्या है खबर?
शोरबा एक प्रकार का शाकाहारी स्टॉक होता है, जिसे सब्जियों, मसालों और जड़ी-बूटियों से बनाया जाता है। यह न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। शोरबा में मौजूद पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा देते हैं और रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत करते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसे शाकाहारी शोरबों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें घर पर बनाना आसान है और ये आपके खान-पान को और भी मजेदार बना सकते हैं।
#1
सब्जियों का शोरबा
सब्जियों का शोरबा बनाने के लिए गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, लहसुन और अदरक का इस्तेमाल किया जा सकता है। इन सब्जियों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर पानी में उबालें और फिर इसे धीमी आंच पर पकने दें।
इस मिश्रण में नमक, काली मिर्च और अन्य मसाले मिलाकर इसे कुछ देर तक पकाएं, फिर इसे छानकर इस्तेमाल करें। यह शोरबा सूप या अन्य व्यंजनों के लिए आधार के रूप में काम कर सकता है।
#2
हर्बल शोरबा
हर्बल शोरबा बनाने के लिए तुलसी, पुदीना और धनिया जैसी ताजगी भरी पत्तियों का उपयोग किया जा सकता है। इन पत्तियों को पानी में उबालकर उनका रस निकालें और फिर इसमें नमक, काली मिर्च और थोड़ा-सा नींबू का रस मिलाएं।
इसे धीमी आंच पर पकने दें, ताकि सभी स्वाद अच्छे से मिल जाएं। यह शोरबा न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि पाचन तंत्र को भी सुधारता है और शरीर को ठंडक प्रदान करता है।
#3
मसालेदार शोरबा
अगर आप मसालेदार शोरबा पसंद करते हैं तो उसमें लौंग, दालचीनी, इलायची और तेजपत्ता जैसे मसालों का इस्तेमाल करें। इन मसालों को पानी में डालकर उबालें और फिर इसमें छोटे-छोटे टुकड़ों में कटी हुई सब्जियां डालें, जैसे गाजर और शिमला मिर्च आदि।
इसे धीमी आंच पर पकने दें, ताकि सभी मसालों का स्वाद अच्छे से मिल जाएं। यह शोरबा आपके भोजन को एक नया ट्विस्ट देगा और खाने का मजा बढ़ाएगा।
#4
सफेद शोरबा
सफेद शोरबा बनाने के लिए आलू, फूलगोभी और प्याज का इस्तेमाल किया जा सकता है। इन सब्जियों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर पानी में उबालें और फिर इसे धीमी आंच पर पकने दें।
अब इसमें नमक, काली मिर्च और थोड़ा-सा दूध मिलाएं, ताकि इसका रंग सफेद हो जाए। इस शोरबा को आप सूप या अन्य व्यंजनों के लिए आधार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं।
यह शोरबा आपके खाने को एक नया स्वाद देगा।
#5
खट्टा मीठा शोरबा
खट्टा मीठा शोरबा बनाने के लिए टमाटर, नींबू का रस और गुड़ का इस्तेमाल किया जा सकता है। इन सामग्रियों को मिलाकर उनका रस निकालें और फिर इसे धीमी आंच पर पकने दें।
अब इसमें नमक डालकर इसे कुछ मिनट तक पकाएं, ताकि सभी तत्व अच्छे से मिल जाएं। यह शोरबा आपके भोजन को एक नया ट्विस्ट देगा और खाने का मजा बढ़ाएगा।
इन सभी शोरबों को आप आसानी से घर पर बना सकते हैं।