खास मौकों पर मेहमानों को परोसें ये 5 तरह के हलवे, इन्हें बनाना भी है आसान

कोई भी खास मौका हो, हलवा मेन्यू का हिस्सा जरूर रहता है। यह न केवल स्वाद में बेहतरीन मिठाई है, बल्कि बनाने में भी आसान है। ज्यादातर लोगों के घरों में सूजी या फिर गाजर का ही हलवा बनाया जाता है। हालांकि, आज हम आपको कुछ ऐसे हलवों की रेसिपी बताएंगे, जो शायद आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे। इन हलवों का स्वाद और बनावट आपको जरूर पसंद आएगा। आइए 5 अनोखे पारंपरिक हलवों की रेसिपी जानते हैं।

#1 तिल का हलवा तिल का हलवा सर्दियों में खासतौर पर बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए तिल, गुड़, घी और सूखे मेवे की जरूरत होती है। सबसे पहले तिल को भूनकर अलग रख दें, फिर एक कढ़ाई में गुड़ और पानी डालकर उसे पिघलाएं। अब इसमें भुने हुए तिल डालें और इसे अच्छे से मिलाएं। अंत में सूखे मेवे डालकर इसे कुछ मिनट पकाएं। यह हलवा ऊर्जा से भरपूर होता है और सर्दियों में शरीर को गर्माहट देता है।

#2 चावल का हलवा चावल का हलवा दक्षिण भारत में बहुत पसंद किया जाता है। इसे बनाने के लिए चावल, दूध, चीनी और इलायची का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले चावल को भिगोकर पीस लें, फिर दूध को उबालें और उसमें पीसे हुए चावल डालें। अब इसमें चीनी डालकर इसे गाढ़ा होने तक पकाएं। अंत में इलायची पाउडर डालें और गर्मा-गर्म परोसें। यह हलवा बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक है, जिसे बच्चे भी पसंद करते हैं।

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#3 मूंगदाल का हलवा मूंगदाल का हलवा उत्तर भारत में खासतौर पर त्योहारों पर बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए मूंगदाल, घी, चीनी, दूध और सूखे मेवे की जरूरत होती है। सबसे पहले मूंगदाल को भूनकर पीस लें, फिर घी गर्म करके उसमें पीसी हुई दाल डालें और धीमी आंच पर भूनें। अब इसमें दूध डालकर पकाएं, जब तक कि वह गाढ़ा न हो जाए। इसमें चीनी डालें और अच्छे से मिलाएं। अंत में सूखे मेवे डालकर इसे गर्मा-गर्म परोसें।

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#4 गेहूं का हलवा गेहूं का हलवा महाराष्ट्र में 'सूजी हलवा' के नाम से जाना जाता है। इसे बनाने के लिए गेहूं का आटा, घी, चीनी और इलायची पाउडर चाहिए होगा। सबसे पहले आटे को घी में भूनें, जब तक कि उसका रंग बदल न जाए। फिर उसमें पानी मिलाकर पकाएं, जब तक वह गाढ़ा न हो जाए। इसमें चीनी डालें और अच्छे से मिलाएं। अंत में इलायची पाउडर डालकर इसे गर्मा-गर्म परोसें।