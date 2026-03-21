पुदीने की इन 5 चटपटी चटनियों से बदल सकता है खाने का स्वाद, जानिए इनकी रेसिपी

पुदीना एक ताजगी देने वाली जड़ी-बूटी है, जिसे कई तरह से खान-पान में जोड़ा जाता है। इससे कई तरह की लजीज चटनियां बनाई जा सकती हैं। इन चटनियों का स्वाद खाने को खास बना सकता है। आइए आज हम आपको पुदीने से बनने वाली 5 अनोखी चटनियों की रेसिपी बताते हैं, जो साधारण से साधारण व्यंजन को भी बेहतरीन बना सकती हैं। इन्हें बनाना आसान है और इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगता है।

#1 पुदीने और नारियल की चटनी पुदीने और नारियल की चटनी एक बेहतरीन विकल्प है, जो आपके नाश्ते को खास बना सकती है। इसके लिए ताजे पुदीने के पत्ते, कद्दूकस किया हुआ नारियल, हरी मिर्च, अदरक और नमक मिलाकर पीस लें। इस चटनी का उपयोग समोसा, कचौड़ी या किसी भी तले हुए खाने के साथ किया जा सकता है। इसका ताजगी भरा स्वाद आपके खाने को नया रंग दे सकता है और इसे बनाने में भी ज्यादा समय नहीं लगता।

#2 पुदीने और इमली की चटनी पुदीने और इमली की चटनी एक अलग ही मजा देती है। इसके लिए सूखी इमली को पानी में भिगोकर उसका गूदा निकाल लें। इसमें ताजे पुदीने के पत्ते, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, नमक और थोड़ा-सा गुड़ मिलाकर अच्छी तरह पीस लें। यह चटनी चावल या रोटी के साथ खाई जा सकती है। इसका खट्टा-मीठा स्वाद आपके खाने को खास बना सकता है और इसे बनाने में भी ज्यादा समय नहीं लगता।

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#3 पुदीने और लहसुन की चटनी लहसुन पसंद करने वालों को यह चटनी जरूर अच्छी लगेगी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले ताजा पुदीने के पत्ते, लहसुन की कलियां, हरी मिर्च, नमक और थोड़ा-सा नींबू रस मिलाकर मिक्सी में पीस लें। आप इसमें अन्य मसाले भी मिला सकते हैं। यह चटनी दाल-चावल या रोटी-सब्जी, दोनों के साथ अच्छी लगती है। इसका तीखा और खट्टा स्वाद आपके खाने को नया रंग दे सकता है और उसे खास बना सकता है।

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#4 पुदीने और दही की चटनी दही वाली यह चटनी गर्मियों में पेट के लिए बहुत फायदेमंद होगी। इसके लिए ताजा पुदीने के पत्ते, भुना जीरा पाउडर, नमक और थोड़ा-सा दही मिलाकर अच्छी तरह फेंट लें। यह चटनी रोटी या पराठे, दोनों के साथ अच्छी लगती है। इसका ताजगी भरा स्वाद आपके खाने को नया रंग दे सकता है और इसे बनाने में भी ज्यादा समय नहीं लगता। यह चटनी पनीर टिक्का और पकोड़े आदि जैसे स्नैक्स का जायका भी बढ़ा देती है।