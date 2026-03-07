मेहमानों को जरूर पसंद आएंगी चावल से बनी ये 5 तरह की खीर, जानिए आसान रेसिपी

चावल की खीर एक लोकप्रिय भारतीय मिठाई है, जिसे आमतौर पर त्योहारों और खास मौकों पर बनाया जाता है। इसकी मिठास हर त्योहार जैसे अवसर को और भी मीठा बना देती है। क्या आपने कभी इस पारंपरिक मिठाई को अलग तरीकों से बनाने के बारे में सोचा है? आइए आज हम आपको 5 तरह की चावल की खीर बनाने के रेसिपी बताते हैं, जिन्हें एक बार खाने के बाद आप बार-बार बनाना चाहेंगे।

#1 आम की खीर आम का खीर गर्मियों में खासतौर पर पसंद की जाती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल को दूध में पकाएं, फिर इसमें कद्दूकस किया हुआ पका आम डालें। इस मिश्रण को धीमी आंच पर पकाएं, ताकि आम का स्वाद अच्छे से दूध में मिल जाए। अंत में इसमें चीनी और इलायची पाउडर मिलाएं और अपनी पसंद के सूझे मेवे शामिल कर दें। इसे ठंडा करके परोसें या गर्मा-गर्म ही इसका आनंद लें।

#2 बादाम और केसर की खीर बादाम और केसर की खीर खास मौकों पर बनाई जा सकती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले बादाम को भिगोकर पीस लें, फिर इस पेस्ट को दूध में मिलाकर पकाएं। इसके बाद इसमें चावल डालकर धीमी आंच पर पकाएं। जब चावल गल जाएं तो इसमें चीनी, केसर और इलायची पाउडर मिलाएं। इसे कुछ देर ठंडा होने दें और फिर परोसें। आप चाहें तो केसर को थोड़े दूध में भिगोने के बाद भी इसमें शामिल कर सकते हैं।

#3 नारियल की खीर नारियल की खीर दक्षिण भारत में बहुत पसंद की जाती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल को दूध में पकाएं, फिर इसमें कद्दूकस किया हुआ नारियल डालें। इस मिश्रण को धीमी आंच पर पकाएं, ताकि नारियल का स्वाद अच्छे से दूध में मिल जाए। अंत में इसमें चीनी, इलायची पाउडर और थोड़ा-सा केसर मिला दें। इसे ठंडा या गर्म परोसा जा सकता है। आप चाहें तो इसे नारियल के दूध से भी बना सकते हैं।

#4 पिस्ता और केसर की खीर पिस्ता और केसर की खीर भी एक शाही स्वाद प्रदान करती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल को दूध में पकाएं, फिर इसमें पिसे हुए पिस्ते डालें। इस मिश्रण को धीमी आंच पर पकाएं, ताकि पिस्ता और दूध अच्छी तरह मिल जाएं। अंत में इसमें चीनी, केसर और इलायची पाउडर शामिल करें। इसे कुछ देर ठंडा होने दें और फिर परोसें। यह खीर बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट होती है, जो किसी खास मौके पर बन सकती है।