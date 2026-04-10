इटली के इन 5 प्रकार के पास्ता को एक बार जरूर आजमाएं, नहीं भूल पाएंगे स्वाद

पास्ता इटली का एक प्रमुख व्यंजन है, जिसे दुनिया भर में पसंद किया जाता है। यह गेहूं के आटे से बनाया जाता है और इसकी कई किस्में होती हैं। पास्ता को अलग-अलग तरह के सॉस और सब्जियों के साथ परोसा जाता है। इसके अलावा पास्ता को कई तरह से पकाया और सजाया भी जा सकता है। आइए आज हम आपको इटली के 5 ऐसे पास्ता के बारे में बताते हैं, जो आपको एक बार जरूर खाने चाहिए।

#1 अल्फ्रेडो पास्ता भारत में सबसे ज्यादा अल्फ्रेडो सॉस पास्ता पसंद किया जाता है, जिसे वाइट सॉस भी कहते हैं। यह मैदे, दूध और मक्खन से तैयार होता है और इसमें सब्जियां और अन्य टॉपिंग डाली जाती हैं। इसके लिए पहले एक गाढ़ा क्रीमी सॉस तैयार करें और एक अन्य पैन में सब्जियों को जैतून के तेल में तल लें। अपनी पसंद के पास्ता को उबालें और उसे छानकर सॉस में शामिल करें। स्वाद के लिए इसमें काली मिर्च, चीज और नमक मिलाएं।

#2 पेस्तो पास्ता पेस्तो सॉस धीरे-धीरे भारत में लोकप्रिय होता जा रहा है। यह सॉस बेसिल, लहसुन, चिलगोजा के बीज, परमजान चीज और जैतून के तेल को पीस कर तैयार किया जाता है। इन सभी सामग्रियों को पीसा जाता है और फिर कुछ देर तक पकाया जाता है। इसके बाद इसमें पसंद का पास्ता डालकर अच्छी तरह मिला लें। इसके बाद इसमें परमजान, चेडर या मोजेरेला जैसे पसंद के चीज शामिल कर दें।

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#3 स्पेगेटी एग्लियो-ओलियो एग्लियो-ओलियो स्पेगेटी बनाने के लिए स्पेगेटी पास्ता को पानी में नमक और जैतून का तेल डालकर उबाल लें। अब एक पैन में जैतून का तेल गरम करके उसमें लहसुन काटकर डालें। लहसुन को हल्का भूरा होने तक भूनकर ऊपर से चिली फ्लेक्स डाल दें। चेरी टमाटरों को काटकर इसमें मिलाएं और 4 मिनट तक पकने दें। अब स्पेगेटी को छानकर पैन में डालें और उसमें आधा गिलास पास्ता का पानी भी मिला दें।

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#4 अराबियाता पास्ता अराबियाता पास्ता भी भारत के लोगों को बहुत पसंद आता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले टमाटरों को अच्छी तरह से पका लें और उसमें बेजिल और सीजनिंग शामिल करके सॉस तैयार कर लें। इस लाल सॉस को पैन में डालकर पकाएं और दूसरी तरह पास्ता को भी उबाल लें। अब सॉस में पास्ता डालें और उसमें अपनी पसंद की चीज भी मिला दें। इसका टैंगी स्वाद आपको बहुत पसंद आएगा।