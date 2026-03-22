इन भारतीय मिठाइयों का स्वाद बढ़ाने के लिए इनमें मिलाएं रोजमेरी, हो जाएंगी ज्यादा पौष्टिक

रोजमेरी एक ऐसा पौधा है, जो एक किस्म की जड़ी-बूटी है। ये न केवल अपने स्वाद के लिए जाना जाता है, बल्कि इसमें कई सेहतमंद गुण भी होते हैं। आमतौर पर इसे सब्जियों में इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि रोजमेरी से कई स्वादिष्ट भारतीय मिठाइयां भी बनाई जा सकती हैं? आइए आज हम आपको रोजमेरी से बनाई जाने वाली भारतीय-फ्यूजन मिठाइयों की रेसिपी बताते हैं।

#1 रोजमेरी गुलाब हलवा गुलाब हलवा एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे अक्सर खास मौकों पर बनाया जाता है। इसमें अगर रोजमेरी का इस्तेमाल किया जाए तो इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। इसे बनाने के लिए सूजी को घी में भूनें, फिर इसमें गुलाब जल और पिसी हुई चीनी मिलाएं। इसके बाद इसमें बारीक कटी हुई रोजमेरी की पत्तियां डालें और कुछ देर पकने दें। अंत में कटे हुए मेवों से सजाकर इसे परोसें।

#2 रोजमेरी खीर खीर एक लोकप्रिय भारतीय मिठाई है, जिसे चावल और दूध से बनाया जाता है। इसमें अगर रोजमेरी का नया अंदाज दिया जाए तो इसका स्वाद अनोखा हो जाता है। इसके लिए पहले चावल को पकाकर दूध में डालें, फिर इसमें चीनी मिलाएं। अब इसमें बारीक कटी हुई रोजमेरी की पत्तियां डालें और कुछ देर तक पकने दें। अंत में कटे हुए मेवों से सजाकर इसे परोसें। यह खीर न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी है।

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#3 रोजमेरी बर्फी बर्फी एक ऐसी मिठाई है, जिसे हर कोई पसंद करता है। इसमें अगर रोजमेरी का इस्तेमाल किया जाए तो इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। इसे बनाने के लिए पहले खोया को भूनें, फिर इसमें चीनी मिलाएं और अच्छी तरह मिलाएं। अब इसमें बारीक कटी हुई रोजमेरी की पत्तियां डालें और मिश्रण को जमने दें। जब बर्फी ठंडी हो जाए तो उसे टुकड़ों में काटकर परोसें। इसमें आप अपनी पसंद के मेवे भी डाल सकते हैं।

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#4 रोजमेरी गुलाब जामुन गुलाब जामुन एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे खोया या दूध पाउडर से बनाया जाता है। इसमें अगर रोजमेरी का इस्तेमाल किया जाए तो इसका स्वाद अनोखा हो जाता है। इसके लिए पहले गुलाब जामुन के मिश्रण को तैयार करें, फिर उसमें गुलाब जल मिलाएं। अब छोटे-छोटे गोले बनाकर उन्हें गर्म तेल या घी में तलें। जब वे सुनहरे हो जाएं तो उन्हें चाशनी में डाल दें। अंत में कटे हुए मेवों से सजाकर परोसें।