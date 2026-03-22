इडली खाने के शौकीन हैं? इस व्यंजन को इन 5 तरीकों से बनाकर देखें

इडली दक्षिण भारतीय खाने में से एक है, जो पूरे भारत में मशहूर है। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। आमतौर पर इडली चावल और उड़द दाल से बनाई जाती है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि इसे कई अन्य चीजों के साथ भी बनाया जा सकता है? आज हम आपको क्लासिक इडली को 5 अलग-अलग तरह से बनाने की रेसिपी बताएंगे, जो आपके नाश्ते को और भी खास बना देंगे।

#1 मूंग दाल की इडली मूंग दाल की इडली हर घर में आसानी से बनाई जा सकती है। इसे बनाने के लिए मूंग दाल को रातभर पानी में भिगोएं, फिर उसे पीसकर घोल तैयार करें। इस घोल में गाजर, मटर और शिमला मिर्च जैसी बारीक कटी हुई सब्जियां मिलाएं। अब इस घोल में थोड़ा-सा नमक डालकर इसे इडली के सांचे में डालें और भाप में पकाएं। यह इडली प्रोटीन से भरपूर होती है और इसे चटनी के साथ खा कर दिल खुश हो जाता है।

#2 सूजी की इडली सूजी की इडली एक बेहतरीन विकल्प है, जिसे आप जल्दी बना सकते हैं। इसके लिए सूजी को सूखा भून लें और उसे दही, नमक और खाने के सोडा के साथ मिलाएं। इस मिश्रण में बारीक कटी हुई हरी मिर्च, करी पत्ते और राई के दाने डालें। अब इस घोल को कुछ मिनट के लिए छोड़ दें, ताकि यह फूल जाए। इसके बाद इडली के सांचे में डालकर भाप में पकाएं। यह इडली नरम और स्वादिष्ट होती है।

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#3 ओट्स की इडली ओट्स की इडली सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है। इसे बनाने के लिए ओट्स को मिक्सी में पीसकर बारीक पाउडर बना लें। फिर इसमें दही, नमक और खाने का सोडा मिलाकर घोल तैयार करें। इस घोल में गाजर, मटर और शिमला मिर्च जैसी बारीक कटी हुई सब्जियां डालें। अब इस घोल को कुछ मिनट के लिए छोड़ दें, ताकि यह फूल जाए। इसके बाद इडली के सांचे में डालकर इडली को भाप में पका लें।

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#4 रागी की इडली रागी की इडली भी सेहत के लिए लाभदायक होती है। इसे बनाने के लिए रागी के आटे को उड़द दाल के साथ मिलाकर पीस लें। इसके बाद इसमें नमक, खाने का सोडा और पानी मिलाकर घोल तैयार कर लें। इस घोल को कुछ मिनट के लिए छोड़ दें, ताकि यह फूल जाए। इसके बाद इडली के सांचे में इसको डालकर भाप में पकाएं। रागी की इडली बिना ग्लूटेन के होती हैं और इनमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है।