गर्मियों के दौरान पीएं ये 5 तरह की कोल्ड कॉफी, जानिए बनाने का तरीका

गर्मियों में ठंडी कोल्ड कॉफी का सेवन करना काफी अच्छा होता है। यह स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पेट को ठंडक पहुंचाने में भी मदद कर सकती है। हालांकि, अगर आप कोल्ड कॉफी को बार-बार एक ही तरीके से बनाते हैं तो क्यों न इस बार कुछ नया आजमाया जाए। आइए आज हम आपको कोल्ड कॉफी के लिए इस्तेमाल होने वाले अलग-अलग फ्लेवर्स और उनकी रेसिपी बताते हैं।

#1 चॉकलेट कोल्ड कॉफी सबसे पहले एक मिक्सर में थोड़ा दूध, थोड़ा क्रीम, थोड़ा चॉकलेट सिरप, एक चम्मच इंस्टेंट कॉफी पाउडर और बर्फ के कुछ टुकड़े डालकर अच्छे से मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण को एक गिलास में डालकर इसके ऊपर थोड़ी चॉकलेट क्रीम डालें, फिर गिलास के किनारे पर चॉकलेट सिरप लगाएं। अब इस कोल्ड कॉफी पर चॉकलेट की कद्दूकस की हुई थोड़ी मात्रा और चॉकलेट सिरप डालकर इसका आनंद लें।

#2 पुदीना कोल्ड कॉफी सबसे पहले एक मिक्सर में थोड़ा दूध, थोड़ा क्रीम, थोड़ा पुदीने का सिरप, एक चम्मच इंस्टेंट कॉफी पाउडर और बर्फ के कुछ टुकड़े डालकर अच्छे से मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण को एक गिलास में डालकर इसके ऊपर थोड़ी ताजी क्रीम डालें, फिर गिलास के किनारे पर थोड़ा पुदीने का सिरप लगाएं। अब इस कोल्ड कॉफी पर पुदीने की थोड़ी पत्तियां डालकर इसका आनंद लें।

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#3 मलाई कोल्ड कॉफी सबसे पहले एक मिक्सर में थोड़ा दूध, थोड़ा क्रीम, एक चम्मच इंस्टेंट कॉफी पाउडर, एक चम्मच गाढ़ा दूध और बर्फ के कुछ टुकड़े डालकर अच्छे से मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण को एक गिलास में डालकर इसके ऊपर थोड़ी ताजी क्रीम डालें, फिर गिलास के किनारे पर थोड़ा गाढ़ा दूध लगाएं। अब इस कोल्ड कॉफी पर कद्दूकस की हुई थोड़ी मात्रा और क्रीम की थोड़ी मात्रा डालकर इसका आनंद लें।

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#4 कैरेमल कोल्ड कॉफी सबसे पहले एक मिक्सर में थोड़ा दूध, थोड़ा क्रीम, थोड़ी कैरेमल सिरप, एक चम्मच इंस्टेंट कॉफी पाउडर और बर्फ के कुछ टुकड़े डालकर अच्छे से मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण को एक गिलास में डालकर इसके ऊपर थोड़ी ताजी क्रीम डालें, फिर गिलास के किनारे पर थोड़ा कैरेमल सिरप लगाएं। इसके बाद इस कोल्ड कॉफी पर कद्दूकस की हुई थोड़ी मात्रा और क्रीम की थोड़ी मात्रा डालकर इसका आनंद लें।