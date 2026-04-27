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गर्मियों के दौरान पीएं चॉकलेट के ये 5 ठंडे पेय, इनका स्वाद होता है बेहतरीन
चॉकलेट के 5 ठंडे पेय

गर्मियों के दौरान पीएं चॉकलेट के ये 5 ठंडे पेय, इनका स्वाद होता है बेहतरीन

लेखन सयाली
Apr 27, 2026
06:28 pm
क्या है खबर?

गर्मियों में कुछ ठंडा-ठंडा पीने की बात ही अलग होती है। वहीं, अगर इन पेय में चॉकलेट का स्वाद मिल जाए तो मजा दोगुना हो जाता है। चॉकलेट न केवल बच्चों को पसंद आती है, बल्कि बड़ों को भी इसकी मिठास और स्वाद अच्छी लगती ही है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे चॉकलेट के पेय की रेसिपी बताते हैं, जो गर्मियों के दौरान पीने के लिए बेहतरीन हैं और इन्हें बनाना भी आसान है। ये आपको ताजगी देंगे।

#1

चॉकलेट और पुदीने वाला दूध

चॉकलेट और पुदीने वाला दूध एक ताजगी भरा पेय है, जो गर्मियों में पसंद किया जाता है। इसे बनाने के लिए आपको चॉकलेट सिरप, ताजे पुदीने की पत्तियां, दूध और थोड़ी-सी चीनी की जरूरत होगी। सबसे पहले दूध में चॉकलेट सिरप मिलाएं, फिर इसमें बारीक कटी हुई पुदीने की पत्तियां डालें और अच्छी तरह मिलाएं। इस मिश्रण को कुछ देर फ्रिज में ठंडा करने के बाद परोसें। इसे आप पुदीने की पत्तियों से सजाकर परोस सकते हैं।

#2

चॉकलेट कोल्ड कॉफी

अगर आप कॉफी पीने के शौकीन हैं तो चॉकलेट कोल्ड कॉफी आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कॉफी को का एस्प्रेसो शॉट तैयार करें, फिर इसमें चॉकलेट सिरप मिलाएं। अब इस मिश्रण को बर्फ के टुकड़ों के साथ गिलास में डालें और ऊपर से दूध डालकर परोसें। यह पेय न केवल ताजगी भरा है, बल्कि आपको ऊर्जा भी देता है। आप इसमें स्वाद के लिए फल भी डाल सकते हैं।

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#3

चॉकलेट स्मूदी

चॉकलेट स्मूदी एक पौष्टिक पेय है, जिसे आप सुबह के नाश्ते में शामिल कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको केले, दही, दूध और चॉकलेट सिरप चाहिए। केले को काटकर मिक्सर में डालें, फिर इसमें दही, दूध और चॉकलेट सिरप डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। इस मिश्रण को गिलास में डालकर ऊपर से थोड़ी-सी चॉकलेट सजाएं। यह पेय न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है और आपको पूरे दिन ऊर्जा प्रदान कर सकता है।

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#4

चॉकलेट मिल्कशेक

चॉकलेट मिल्कशेक एक पसंदीदा पेय है, जिसे बच्चे हो या बड़े, सभी पसंद करते हैं। इसे बनाने के लिए आपको आइसक्रीम, दूध और चॉकलेट सिरप चाहिए। सबसे पहले आइसक्रीम को मिक्सर में डालें, फिर उसमें दूध और चॉकलेट सिरप डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। यह मिश्रण गाढ़ा हो जाएगा। अब इसे गिलास में डालकर ऊपर से थोड़ी-सी चॉकलेट सजाएं। इस पेय को ठंडा-ठंडा पीने का मजा ही कुछ अलग होता है।

#5

चॉकलेट फ्रूट पंच

चॉकलेट फ्रूट पंच एक अनोखा पेय है, जिसमें फलों का स्वाद और चॉकलेट की मिठास मिलती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले सेब, नाशपाती और अनार आदि जैसे फलों को काटकर एक बड़े बर्तन में डालें। फिर उसमें ठंडा किया हुआ फलों का रस मिलाएं। अब ऊपर से थोड़ा-सा चॉकलेट सिरप डालें। इस तरह आपका चॉकलेट फ्रूट पंच तैयार हो जाएगा, जिसे आप किसी भी मौके पर बना सकते हैं।

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