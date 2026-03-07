एक ही तरह का चूरमा खा-खा कर हो गए हैं बोर? आजमाएं ये 5 रेसिपी

चूरमा एक पारंपरिक भारतीय मिठाई है, जिसे आमतौर पर राजस्थान और मध्य प्रदेश में बनाया जाता है। यह गेहूं के आटे और घी से बनाया जाता है और इसे अक्सर लड्डू के साथ परोसा जाता है। क्या आप जानते हैं कि चूरमा के कई अलग-अलग और अनोखे प्रकार भी बनाए जा सकते हैं? आइए आज हम आपको चूरमा के कुछ ऐसे स्वादिष्ट और अनोखे संस्करणों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें घर पर कुछ ही मिनटों में बनाया जा सकता है।

#1 नारियल का चूरमा नारियल का चूरमा एक नया और दिलचस्प विकल्प है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले गेहूं का आटा गूंथ लें, फिर उसे छोटे-छोटे गोले बनाकर घी में तल लें। अब एक बर्तन में कद्दूकस किया हुआ नारियल, शक्कर और घी डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इस मिश्रण को तले हुए गोले पर डालकर अच्छे से मिलाएं। यह चूरमा न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें नारियल की ताजगी भी शामिल होती है।

#2 बादाम और केसर का चूरमा बादाम और केसर का चूरमा एक शाही मिठाई है, जिसे खास मौकों पर बनाया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले गेहूं का आटा गूंथ लें, फिर उसे छोटे-छोटे गोले बनाकर घी में तल लें। अब एक बर्तन में पिसे हुए बादाम, केसर का अर्क और शक्कर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इस मिश्रण को तले हुए गोले पर डालकर अच्छे से मिलाएं। यह चूरमा न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें बादाम की पौष्टिकता भी शामिल होती है।

#3 इलायची और गुलाब जल का चूरमा इलायची और गुलाब जल का चूरमा एक खुशबूदार विकल्प है, जिसे बनाने के लिए सबसे पहले गेहूं का आटा गूंथ लें। अब उसके छोटे-छोटे गोले बनाकर घी में तल लें। इसके बाद एक बर्तन में पिसी हुई इलायची, गुलाब जल और शक्कर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इस मिश्रण को तले हुए गोले पर डालकर अच्छे से मिलाएं। यह चूरमा खुशबूदार होता है और इसमें इलायची व गुलाब जल की ताजगी भी शामिल होती है।

#4 चॉकलेट चूरमा चॉकलेट चूरमा उन लोगों के लिए है, जिन्हें चॉकलेट पसंद होती है। इसके लिए सबसे पहले गेहूं का आटा गूंथ लें, फिर उसे छोटे-छोटे गोले बनाकर घी में तल लें। अब एक बर्तन में पिघली हुई चॉकलेट, दूध और शक्कर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इस मिश्रण को तले हुए गोले पर डालकर अच्छे से मिलाएं। यह चूरमा न केवल मीठा है, बल्कि इसमें चॉकलेट का बेहतरीन स्वाद भी शामिल होता है।