लिट्टी के स्वाद को बढ़ा सकते हैं ये 5 तरह के चोखे, जानिए बनाने का तरीका

लिट्टी चोखा बिहार का मशहूर और पारंपरिक व्यंजन है, जो अन्य राज्यों के लोगों को भी पसंद आता है। यह न केवल स्वाद में बेहतरीन है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। आमतौर पर लिट्टी को आलू के चोखे के साथ परोसा जाता है। हालांकि, इस पकवान को कई अन्य तरह के चोखों के साथ भी खाया जा सकता है। आप लिट्टी के साथ ये 5 तरह का चोखा खा सकते हैं, जिनकी रेसिपी भी आसान है।

#1 बैंगन का चोखा बैंगन का चोखा लिट्टी के साथ बेहतरीन लगता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले बैंगन को आग पर भून लें, फिर उसे छीलकर उसका गूदा निकाल लें। अब कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन डालें और उन्हें भूनें। इसके बाद इसमें हल्दी, धनिया, लाल मिर्च पाउडर और नमक मिलाएं। अंत में इसमें भुना हुआ बैंगन डालकर अच्छी तरह मिलाएं और इसे गर्मा-गर्म लिट्टी के साथ परोसें।

#2 टमाटर का चोखा टमाटर का चोखा भी लिट्टी के साथ बहुत स्वादिष्ट लगता है। इसके लिए सबसे पहले टमाटर को उबाल लें और फिर उसका गूदा निकाल लें। अब कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें जीरा, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक डालकर भूनें। इसके बाद इसमें टमाटर का गूदा डालें और अच्छी सुगंध आने पकाएं। इसके बाद इसमें हल्दी, धनिया, लाल मिर्च पाउडर और नमक मिलाएं और मिट्टी के साथ मजे से खाएं।

Advertisement

#3 मूली का चोखा मूली का चोखा भी लिट्टी के साथ खाया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले मूली को कद्दूकस कर लें और उसे नमक लगाकर कुछ देर छोड़ दें, ताकि उसका पानी निकल जाए। अब कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें जीरा, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक डालकर भूनें। इसके बाद इसमें कद्दूकस की हुई मूली डालें और उसे नरम होने तक पकाएं। अंत में इसमें हल्दी, धनिया, लाल मिर्च पाउडर और नमक मिलाएं।

Advertisement

#4 गाजर का चोखा गाजर का चोखा सर्दियों में बहुत स्वादिष्ट लगता है। इसके लिए सबसे पहले गाजर को कद्दूकस कर लें और उसे नमक लगाकर कुछ देर छोड़ दें, ताकि उसका पानी निकल जाए। अब कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें जीरा, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक डालकर भूनें। इसके बाद इसमें कद्दूकस की हुई गाजर डालें और नरम होने तक पकाएं। अंत में इसमें हल्दी, धनिया, लाल मिर्च पाउडर और नमक मिलाएं।