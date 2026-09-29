सर्दियों की शादी के लिए दूल्हे चुन सकते हैं इन 5 रंगों वाली शेरवानी
क्या है खबर?
सर्दियों में होने वाली शादियों का अपना एक अलग ही मजा होता है। इस मौसम में केवल दुल्हन हो ही नहीं, बल्कि दूल्हे को भी उसकी शेरवानी और उसके लुक को खास बनाना चाहिए। शेरवानी का सही रंग और डिजाइन चुनना जरूरी है, ताकि आप आरामदायक महसूस करें और स्टाइलिश भी दिखें। आइए आज हम आपको शेरवानी के 5 ऐसे रंगों के बारे में बताते हैं, जो सर्दियों की शादियों के लिए बेहतरीन हैं।
#1
गहरा नीला
गहरा नीला रंग हमेशा से ही पुरुषों के लिए पसंदीदा रहा है। यह रंग न केवल आपको शाही लुक देता है, बल्कि सर्दियों की ठंड से भी बचाता है।
गहरे नीले रंग की शेरवानी पर सुनहरी या चांदी की कढ़ाई वाली डिजाइन बहुत अच्छे लगती हैं। इसके साथ सफेद या हल्के रंग का पायजामा पहनने से आपके लुक में चार चांद लग जाते हैं और आप बेहद आकर्षक दिखते हैं।
#2
मरून
मरून रंग की शेरवानी भी सर्दियों में बहुत चलन में रहती है। यह रंग आपको एक शाही और आकर्षक लुक देता है, जो आपकी शादी के दिन आपको सबसे अलग दिखाएगा।
मरून रंग की शेरवानी पर सोने या चांदी की कढ़ाई वाली डिजाइन बहुत खूबसूरत लगती हैं। इसके साथ सफेद पायजामा पहनने से आपका लुक और भी खास बनता है और आप बेहद आकर्षक दिखते हैं।
इसके साथ कंट्रास्ट वाली एक्सेसरीज लें।
#3
गोल्डन
गोल्डन रंग कभी भी फैशन से बाहर नहीं होता और हर मौसम में इसकी मांग रहती है। गोल्डन रंग की शेरवानी पहनकर आप हमेशा स्टाइलिश दिखते हैं और यह रंग हर प्रकार के गहनों के साथ अच्छी तरह मेल खाता है।
गोल्डन रंग की शेरवानी पर सुनहरी या चांदी की कढ़ाई वाली डिजाइन बहुत खूबसूरत लगती हैं। इसके साथ सफेद पायजामा पहनने से आपका लुक और भी खास बनता है।
#4
ग्रे
ग्रे रंग की शेरवानी एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है, खासकर जब बात सर्दियों की हो तो। यह रंग न केवल आपको स्मार्ट दिखाता है, बल्कि अन्य रंगों के साथ मिलाने में भी आसानी होती है।
ग्रे रंग की शेरवानी पर सुनहरी या चांदी की कढ़ाई वाली डिजाइन बहुत खूबसूरत लगती हैं। इसके साथ सफेद पायजामा पहनने से आपका लुक और भी खास बनता है और आप बेहद आकर्षक दिखते हैं।
#5
क्रीम
क्रीम रंग की शेरवानी भी सर्दियों में बहुत पसंद की जाती है, क्योंकि यह रंग हल्के मौसम में अच्छा लगता है और आपको आरामदायक महसूस करवाता है।
क्रीम रंग की शेरवानी पर सुनहरी या चांदी की कढ़ाई वाली डिजाइन बहुत खूबसूरत लगती हैं। इसके साथ सफेद पायजामा पहनने से आपका लुक और भी खास बनता है और आप बेहद आकर्षक दिखते हैं।
इसे आप कई तरह से स्टाइल कर सकते हैं।