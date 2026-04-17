आइसलैंड के 5 पारंपरिक शाकाहारी पकवान, जो हर किसी को एक बार जरूर चखने चाहिए

आइसलैंड के खान-पान में शाकाहारी विकल्पों की कमी का एक बड़ा कारण यहां का बेहद ठंडा मौसम है, जिससे यहां के लोग ज्यादातर मांसाहारी खाना ही पसंद करते हैं। हालांकि, कुछ ऐसे शाकाहारी व्यंजन भी हैं, जो पर्यटकों को काफी पसंद आते हैं। आइए आज हम आपको आइसलैंड के 5 पारंपरिक शाकाहारी व्यंजनों के बारे में बताते हैं, जिन्हें घर पर बनाना आसान है और ये स्वाद में भी बेहतरीन हैं।

#1 आइसलैंडिक राई ब्रेड आइसलैंड के लोग एक खास तरह की ब्रेड का सेवन करते हैं, जिसे वहां की भाषा में रुग ब्रेड कहा जाता है। इसे आइसलैंडिक राई ब्रेड नाम से भी जाना जाता है और मक्खन के साथ खाया जाता है। यह एक गहरे रंग की, हल्की मीठी ब्रेड होती है। इसे पारंपरिक तौर पर हॉट स्प्रिंग के पास ही बेक किया जाता है। आप आइसलैंड के अलग-अलग प्रकार के स्टू के साथ इसका आनंद ले सकते हैं।

#2 बिग्गोटो वैसे तो रिसोटो इटली का पारंपरिक पकवान है, लेकिन आइसलैंड में भी इसका एक संस्करण मिलता है। इसे बिग्गोटो नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है जौ से बना रिसोटो। इसमें पारंपरिक अर्बोरियो चावल की जगह आइसलैंडिक जौ का उपयोग किया जाता है, ताकि व्यंजन ज्यादा मलाईदार और पौष्टिक बन सके। इसका सॉस क्रीमी होता है और इसमें कई तरह की सब्जियां भी डाली जाती हैं, जिससे इसका स्वाद दोगुना हो जाता है।

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#3 मशरूम का सूप आइसलैंड में ठंड से बचने के लिए लोग गर्मा-गर्म मशरूम के सूप का आनंद लेना पसंद करते हैं। यह यहां का काफी मशहूर पकवान है, जो आपको आसानी से किसी भी रेस्टोरेंट में मिल जाएगा। यहां के लोग इसका आनंद ब्रेड के साथ लेना पसंद करते हैं। मलाईदार सूप के साथ मशरूम का मेल मन को तृप्त कर देता है और कई तरह के बेहतरीन स्वाद प्रदान करके गर्मी भी देता है।

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#4 कटहल का बर्गर शाकाहारी लोगों को आइसलैंड में एक खास तरह का बर्गर खाने को मिल सकता है। इसे कटहल से तैयार किया जाता है और इसका स्वाद बेहतरीन होता है। बर्गर की पैटी को कटहल से बनाया जाता है, जिसकी वजह से वह पौष्टिक और लजीज होती है। इसे ताजा लेटस, प्याज, टमाटर और अनोखे स्वाद वाले सॉस के साथ बर्गर बंद पर लगाकर परोसा जाता है। ये बर्गर आपको खास तौर से गैस स्टेशन पर मिल जाएंगे।