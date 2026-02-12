वैलेंटाइन डे पर दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में बनाए जाते हैं ये मीठे व्यंजन, जानें रेसिपी

हर साल 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। यह दिन प्यार करने वालों के लिए बेहद खास होता है। इस मौके पर कई लोग अपने साथी के लिए तोहफे और कार्ड खरीदते हैं, वहीं कुछ लोग खास डिनर की योजना भी बनाते हैं। दुनियाभर में वैलेंटाइन डे पर कुछ खास मीठे व्यंजन बनाए जाते हैं। आज हम आपको ऐसे ही 5 खास व्यंजनों के बारे में बताएंगे और उनकी रेसिपी भी साझा करेंगे।

#1 चॉकलेट मूस (फ्रांस) फ्रांस के लोग वैलेंटाइन डे पर चॉकलेट मूस बनाना पसंद करते हैं। यह एक ऐसी मिठाई है, जो प्यार को दर्शाती है। इसमें दूध, मलाई और चॉकलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले क्रीम को फेंटकर उसमें चीनी मिलाई जाती है, फिर इसमें पिघली हुई चॉकलेट डाली जाती है। इसके बाद इस मिश्रण को ठंडा करके परोसा जाता है। इसके ऊपर आप अपनी पसंद की टॉपिंग डाल सकते हैं।

#2 डार्क चॉकलेट में डूबी स्ट्रॉबेरी (अमेरिका) अमेरिका में वैलेंटाइन डे पर डार्क चॉकलेट में डूबी स्ट्रॉबेरी खाई जाती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कुछ स्ट्रॉबेरी को धोकर सुखा लिया जाता है। इसके बाद उन्हें डार्क चॉकलेट में डुबोकर बेकिंग शीट पर रख दिया जाता है। अब इन्हें ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दिया जाता है। जब चॉकलेट जम जाती है तो इसे परोसा जाता है। यह मिठाई लंदन में भी बहुत लोकप्रिय है, लेकिन वहां स्ट्रॉबेरी को जमाया नहीं जाता।

Advertisement

#3 प्रेम के पक्षी केक (दक्षिण अफ्रीका) दक्षिण अफ्रीका में वैलेंटाइन डे पर प्रेम के पक्षी केक बनाया जाता है। यह केक खासतौर से जोड़ों के लिए बनाया जाता है, जिसमें 2 पक्षियों की आकृति होती है। दोनों एक-दूसरे के सामने बैठे होते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले केक का मिश्रण तैयार किया जाता है, फिर उसमें रंग मिलाकर दोनों पक्षियों की आकृति बनाई जाती है। इसके बाद केक को बेक करके ठंडा किया जाता है और फिर परोसा जाता है।

Advertisement

#4 चॉकलेट और पिस्ता की मिठाई (भारत) भारत में वैलेंटाइन डे पर चॉकलेट और पिस्ता की मिठाई बनाई जाती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले खोया और चीनी को मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया जाता है, जिसमें सफेद चॉकलेट भी मिलाई जाती है। अब इसमें पिस्ता पाउडर डालकर अच्छे से मिलाया जाता है, फिर इसमें कोको पाउडर भी डाला जाता है। इसके बाद इस मिश्रण को एक थाली में फैलाकर जमने के लिए रख दिया जाता है। जब यह जम जाए तो इसे काटकर परोसते हैं।