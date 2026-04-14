तुर्की की यात्रा के दौरान जरूर चखें इन 5 पारंपरिक शाकाहारी व्यंजनों का स्वाद, आएंगे पसंद

तुर्की एक ऐसा देश है, जो अपनी समृद्ध संस्कृति और इतिहास के लिए जाना जाता है। यहां का खान-पान भी दुनियाभर में मशहूर है और शाकाहारी व्यंजनों की तो बात ही निराली है। तुर्की में मसालों का सही इस्तेमाल किया जाता है, जिससे खाने का स्वाद अनोखा हो जाता है। अगर आप शाकाहारी हैं तो तुर्की के इन 5 पारंपरिक शाकाहारी व्यंजनों का स्वाद चखना न भूलें। इनका स्वाद आपको जरूर पसंद आएगा।

#1 इमाम बायलडी इमाम बायलडी एक लोकप्रिय पकवान है, जो भुने हुए बैंगनों से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए बैंगनों को बीच से काटकर उसमें प्याज, लहसुन, टमाटर और जैतून का तेल भरकर धीमी आंच पर पकाया जाता है। यह व्यंजन ठंडा या गर्म, दोनों तरह से खाया जा सकता है और इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब होता है। आप इसका आनंद तुर्की की पारंपरिक रोटी या चावल के साथ ले सकते हैं।

#2 सिग कोफ्ते सिग कोफ्ते दक्षिण-पूर्वी तुर्की का एक पारंपरिक व्यंजन है, जिसका शाकाहारी संस्करण भी बहुत पसंद किया जाता है। इसे बेहद बारीक भूरे बुलगुर, जैतून के तेल, टमाटर और मिर्च के पेस्ट, लहसुन, प्याज, नींबू के रस, अनार के गुड़ और इसोट (उर्फा मिर्च) जैसे मसालों के साथ बनाया जाता है। इस कबाब जैसे व्यंजन को लेटस के पत्तों के ऊपर परोसा जाता है और अनार की पारंपरिक चटनी के साथ खाया जाता है।

Advertisement

#3 जेटिंयागली यपरक शर्मा जेटिंयागली यपरक शर्मा एक तुर्की स्नैक है, जिसमें अंगूर की पत्तियों को मसालेदार चावल के मिश्रण से भरा जाता है। इसके बाद इसमें चिलगोजे के बीज, किशमिश और जैतून का तेल डालकर धीमी आंच पर पकाया जाता है। इस पकवान का स्वाद हल्का खट्टा होता है और इसे पारंपरिक तौर पर ठंडा ही खाया जाता है। 'जेटिंयागली' शब्द का मतलब जैतून का तेल और 'शर्मा' का मतलब रोल करना होता है।

Advertisement

#4 सिगारा बोरेगी सिगारा बोरेगी एक लोकप्रिय तुर्की स्नैक है, जिसमें कुरकुरे और तले हुए फिलो आटे के रोल होते हैं। इन रोल का आकार सिगरेट जैसे होता है और इनके अंदर फेटा चीज और अजमोद भरा जाता है। आम तौर पर इसे तुर्की के लोग चाय के साथ सुबह नाश्ते में खाना पसंद करते हैं। वैसे तो ये रोल तले हुए होते हैं, लेकिन इन्हें सेहतमंद बनाने के लिए आप इन्हें एयर फ्राई या फिर बेक भी कर सकते हैं।