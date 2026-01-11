मकर संक्रांति पर इन पारंपरिक मिठाइयों से करें मेहमानों का मुंह मीठा, होती हैं स्वादिष्ट

14 जनवरी को साल का पहला त्योहार मनाया जाएगा, जिसे मकर संक्रांति या खिचड़ी कहते हैं। इस खास दिन से सर्दियां विदा लेती हैं और सभी घरों में खिचड़ी खाई जाती है। हालांकि, मकर संक्रांति का पर्व मिठाइयों के बिना पूरा नहीं हो सकता। इस दिन कई पारंपरिक मिठाइयां बनाई जाती हैं, जो शरीर को गर्माहट प्रदान करती हैं। आइए ऐसी ही 5 मिठाइयों की रेसिपी पर नजर डालते हैं।

#1 तिल के लड्डू तिल के लड्डू मकर संक्रांति पर जरूर बनाए जाते हैं। इन्हें बनाने के लिए तिल को सूखा भूनकर एक कटोरे में निकाल लें। इसके बाद पैन में पहले दरदरे पीसे हुए बादाम और बाद में कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल भून लें। इन्हें तिल वाले कटोरे में मिला दें। अब एक कढ़ाई में धीमी आंच पर आधा कप गुड़ और थोड़ा पानी गर्म करें। जब गुड़ पिघल जाए तो इसमें तिल वाला मिश्रण मिलाकर इससे लड्डू बनाएं।

#2 पूरन पोली मकर संक्रांति पर महाराष्ट्र में पूरन पोली बनाई जाती है, जो इस राज्य की खास मिठाई है। इसके लिए आपको चावल या गेहूं का आटा, चना दाल, गुड़ और इलायची पाउडर चाहिए होगा। सबसे पहले दाल को उबाल लें और उसमें गुड़ और इलायची पाउडर मिलाकर पूरन तैयार कर लें। अब आटे को गूंधकर छोटी-छोटी लोइयां बनाएं और उनमें पूरन भरकर बेल लें। अंत में इन्हें तवे पर सेंक लें और आनंद लेकर खाएं।

#3 चिक्की आप मेहमानों के लिए सर्दियों की मशहूर मिठाई चिक्की भी बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मूंगफली को हल्का भून लें और ठंडा होने दें। इसके बाद एक पैन में गुड़ और पानी को मिलाकर गर्म करें, जब तक कि गुड़ पूरी तरह से घुल न जाए। अब इसमें भुनी हुई मूंगफली डालें और अच्छी तरह मिला लें। मिश्रण को घी लगी थाली में डालकर ठंडा होने दें, फिर टुकड़ों में काटकर परोसें।

#4 गजक सर्दियों में सभी गजक का आनंद लेते हैं, जो मकर संक्रांति पर भी बनती है। इसके लिए कढ़ाई में तिल को सूखा भून लें, जब तक उनका रंग हल्का भूरा न हो जाए। अब पैन में गुड़ और पानी को पकाएं, ताकि एक चिपचिपा मिश्रण तैयार हो सके। इस मिश्रण को चम्मच में डालकर देखें कि यह तुरंत सख्त हो रहा है या नहीं। इसी समय इसमें तिल मिला दें और एक घी लगी थाली में डालकर सख्त होने दें।