सर्दियों में गर्माहट के लिए पिएं विभिन्न देशों के ये 5 पारंपरिक सूप, होते हैं लजीज

कड़ाके की ठंड के दौरान गर्मा-गर्म सूप पीने का मजा ही कुछ और होता है। ज्यादातर लोग स्वीट कॉर्न, मानचाओ और टमाटर का सूप ही पीना पसंद करते हैं। हालांकि, दुनिया भर में कई अलग-अलग प्रकार के सूप बनाए जाते हैं। इन सभी का अपना खास स्वाद होता है और ये गर्माहट देने वाली सामग्रियों से बनते हैं। आज के लेख में हम आपको विभिन्न देशों के पारंपरिक सूप की रेसिपी बताने वाले हैं।

#1 टॉम यम सूप टॉम यम थाईलैंड का पारंपरिक सूप है, जो तीखा और मसालेदार होता है। इसे बनाने के लिए एक बर्तन में पानी या सब्जियों का शोरबा गर्म करें। इसमें लेमनग्रास, कफिर नींबू के पत्ते और ब्रीड आई मिर्च डालकर उबलने दें। इसके बाद इसमें प्याज, गाजर और लहसुन जैसी सब्जियां शामिल करें और मशरूम, पनीर या टोफू भी मिला दें। आंच से उतारने के बाद इसमें सोया सॉस, नींबू का रस, चीनी और धनिया डालकर परोसें।

#2 थुकपा थुकपा तिब्बत और नेपाल का पारंपरिक सूप है। यह भारत में विशेष रूप से लद्दाख, सिक्किम और दार्जिलिंग जैसे क्षेत्रों में लोकप्रिय है। यह एक नूडल सूप होता है, जिसे उबालकर बनाया जाता है। इसके लिए सब्जियों को काटें और पानी में शोरबा मिलाकर उबालें। इसके बाद इसमें कटी हुई सब्जियां, नूडल्स, सोया सॉस, चिली सॉस, चिली ऑयल, नमक, लाल मिर्च पाउडर और अन्य मसाले मिलाकर पकाएं। अंत में ऊपर से धनिया और मोमो डालकर पिएं।

#3 फ्रेंच अनियन सूप फ्रेंच अनियन सूप फ्रांस में पिया जाता है, जो अपने मीठे, मलाईदार और नमकीन स्वाद के लिए जाना जाता है। इसे बनाने के लिए एक पैन में मक्खन डालकर प्याज को भूरा होने तक पका लें। इसके बाद इसमें लहसुन और थोड़ी-सी वाइन मिला दें। जब वाइन कम हो जाए तो इसमें मैदा, सब्जियों का शोरबा, तेजपत्ता और थाइम मिलाएं। ब्रेड को सेंक लें और सूप के ऊपर चीज के साथ रखें। अब इसे ओवन में बेक कर लें।

#4 हरीरा हरीरा एक मोरक्कन सूप है, जो दाल और छोले से बनता है। इसके लिए पैन में तेल गर्म करके प्याज, लहसुन और पनीर को पका लें। इसके बाद इसमें हल्दी, अदरक और दालचीनी जैसे मसाले और पिसे हुए टमाटर मिला दें। अब इसमें उबले हुए छोले और पकी हुई दाल शामिल करें। पकने के बाद इसमें धीरे-धीरे मैदे और पानी का मिश्रण मिलाएं, ताकि सूप गाढ़ा हो जाए। ऊपर से धनिया और नींबू का रस डालकर पिएं।