नए साल के मौके पर खाने चाहिए ये 5 लजीज पारंपरिक पकवान, मिलता है अच्छा भाग्य

अब 2025 को अलविदा कहने और 2026 का स्वागत करने का समय आ गया है। नए साल के मौके पर जगह-जगह पार्टियों का आयोजन होता है, जिनकी जान खाना ही होता है। इस खास अवसर पर दुनियाभर में कई पारंपरिक पकवान बनाए जाते हैं, जो अच्छा भाग्य, खुशियां और समृद्धि लेकर आते हैं। आइए आज ऐसे ही 5 शुभ पारंपरिक पकवानों के बारे में जानते हैं, जिनका स्वाद भी लाजवाब होता है।

#1 डम्पलिंग चीन के लोग नए साल पर एक पारंपरिक पकवान खाते हैं, जो अब दुनियाभर में मशहूर है। हम बात कर रहे हैं डम्पलिंग की, जो मोमो जैसा ही एक व्यंजन है। इनका अर्ध चंद्रमा जैसा आकार चीन के पुराने सोने और चांदी के सिक्कों की याद दिलाता है। चीनी लोगों का मानना है कि डम्पलिंग खाने से आने वाला साल धन, समृद्धि और सौभाग्य से भरा रहता है। इसे परिवार वाले साथ मिलकर बनाते हैं , जिससे प्यार बढ़ता है।

#2 कॉर्नब्रेड कॉर्नब्रेड एक अमेरिकी ब्रेड है, जो कॉर्नमील से बनती है। यह चमकीले पीले रंग की होती है, जिस वजह से इसे नए साल पर खाना शुभ माना जाता है। इसका रंग सोने और धन का प्रतीक होता है, जो आने वाले साल के लिए सौभाग्य और समृद्धि लाता है। इसे ज्यादातर लोग लोभिया और हरी पत्तेदार सब्जियों के साथ खाना पसंद करते हैं, जिन्हें भी नए साल का पारंपरिक खाद्य पदार्थ माना जाता है।

#3 दाल दाल केवल भारतीय ही नहीं, बल्कि इतालवी खान-पान का भी अहम हिस्सा है। इस देश के लोग नए साल पर दाल जरूर खाते हैं, जो अच्छा भाग्य लेकर आती है। उनके मुताबिक, दाल गोल-गोल सिक्कों जैसी दिखाई देती है। मान्यताओं के अनुसार, इनके सेवन से आने वाला साल खुशहाल होता है और आर्थिक समस्याएं हल हो जाती हैं। आप नए साल पर अपनी पसंद की दाल बनाकर मजे से खा सकते हैं।

#4 नूडल्स चीनी और जापानी लोग नए साल के अवसर पर नूडल्स का आनंद लेते हैं, जो इन देशों का पारंपरिक पकवान भी है। वे लंबे नूडल्स को बिना तोड़े खाते हैं, जिसके पीछे एक खास वजह छिपी है। ये लंबे नूडल्स लंबी उम्र, अच्छी सेहत और लंबे जीवन का प्रतीक माने जाते हैं। इन नूडल्स को एक बार में बिना तोड़े खाना होता है, जिससे किस्मत अच्छी रहती है और आने वाला साल खुशखबरियों से भरा रहता है।