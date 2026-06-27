साबुन के अविष्कार से पहले इन प्राकृतिक चीजों से बर्तन साफ किया करते थे लोग
क्या है खबर?
आजकल बाजार में कई तरह के बर्तन धोने के साबुन मौजूद हैं, जो इस काम को मिनटों में पूरा करने में मदद करते हैं। हालांकि, पुराने समय में बर्तन धोने के लिए इनका इस्तेमाल नहीं होता था। पहले के लोग बर्तन धोने के लिए घर में मौजूद कुछ खास सामग्रियों का ही इस्तेमाल करते थे। ये चीजें न केवल बर्तनों को साफ करती थीं, बल्कि इनसे कोई नुकसान भी नहीं होता था। आइए इन सामग्रियों के बारे में जानते हैं।
#1
नीम की पत्तियां
नीम की पत्तियां कीटाणु नाशक गुणों से भरपूर होती हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल बर्तन धोने के लिए किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले नीम की पत्तियों को पानी में उबालें और जब पानी ठंडा हो जाए तो इसे इस्तेमाल करें। यह मिश्रण बर्तनों को कीटाणुओं से मुक्त करने में मदद करेगा। इसके अलावा नीम की पत्तियां तेल और चिकनाई को भी हटाती हैं, जिससे बर्तन अच्छे से साफ हो जाते हैं।
#2
खाने का सोडा
खाने का सोडा एक ऐसा पदार्थ है, जो कई कामों को आसान बना देता है। बर्तन धोने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए गर्म पानी में खाने का सोडा मिलाकर उसमें गंदे बर्तन डाल दें। इससे बर्तन अच्छे से साफ हो जाएंगे। आप चाहें तो गंदे बर्तनों पर सीधे खाने का सोडा छिड़ककर उन्हें हल्के हाथों से रगड़ सकते हैं। इससे भी बर्तन अच्छे से साफ हो जाएंगे।
#3
सेंधा नमक
सेंधा नमक का इस्तेमाल भी बर्तन धोने के लिए किया जा सकता है। इसके लिए पहले गर्म पानी में सेंधा नमक मिलाकर उसमें गंदे बर्तन डाल दें। इससे बर्तन अच्छे से साफ हो जाएंगे। आप चाहें तो गंदे बर्तनों पर सीधे सेंधा नमक छिड़ककर उन्हें हल्के हाथों से रगड़ सकते हैं। इससे भी बर्तन अच्छे से साफ हो सकते हैं। सेंधा नमक न केवल बर्तनों को साफ करता है, बल्कि उनमें चमक भी लाता है।
#4
नींबू का रस
नींबू का रस प्राकृतिक रूप से खट्टा होता है, जो वसा हटाने में मदद करता है। इसके लिए नींबू के रस को पानी में मिलाकर उसमें गंदे बर्तन डाल दें। इससे बर्तन अच्छे से साफ हो जाएंगे। नींबू के रस में विटामिन-C भी होता है, जो बर्तनों को कीटाणुओं से मुक्त करता है। इसके अलावा नींबू का रस तेल और चिकनाई को भी हटाता है, जिससे बर्तन अच्छे से साफ हो जाते हैं।
#5
आटा
आटा भी बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए गंदे बर्तनों पर थोड़ा-सा आटा छिड़ककर उन्हें हल्के हाथों से रगड़ें। इससे बर्तन अच्छे से साफ हो जाएंगे। आटे में मौजूद स्टार्च चिकनाई को हटाने में मदद करता है। इन पारंपरिक सामग्रियों का इस्तेमाल करके आप आसानी से अपने घर के सभी तरह के बर्तन धो सकते हैं और उन्हें कीटाणुओं से मुक्त भी रख सकते हैं।