बर्तन धोने के लिए प्राकृतिक सामग्रियां

साबुन के अविष्कार से पहले इन प्राकृतिक चीजों से बर्तन साफ किया करते थे लोग

लेखन सयाली 03:30 pm Jun 27, 202603:30 pm

क्या है खबर?

आजकल बाजार में कई तरह के बर्तन धोने के साबुन मौजूद हैं, जो इस काम को मिनटों में पूरा करने में मदद करते हैं। हालांकि, पुराने समय में बर्तन धोने के लिए इनका इस्तेमाल नहीं होता था। पहले के लोग बर्तन धोने के लिए घर में मौजूद कुछ खास सामग्रियों का ही इस्तेमाल करते थे। ये चीजें न केवल बर्तनों को साफ करती थीं, बल्कि इनसे कोई नुकसान भी नहीं होता था। आइए इन सामग्रियों के बारे में जानते हैं।