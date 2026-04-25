पारंपरिक भारतीय खाना पकाने की 5 शैलियां, इनके बारे में जानना है जरूरी

भारत अपनी विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। यहां के पारंपरिक खाना पकाने की शैलियां भी बहुत खास हैं। हर राज्य के अपनी अलग-अलग खासियत और तरीके हैं, जो खाने को एक अनोखा स्वाद देते हैं। इन शैलियों में इस्तेमाल होने वाले मसाले, तेल और पकाने के तरीके सब कुछ अलग हैं। आइए आज हम आपको पारंपरिक भारतीय खाना पकाने की कुछ ऐसी शैलियों के बारे में बताते हैं, जिनके बारे में जानना जरूरी है।

#1 तंदूरी खाना पकाने की शैली तंदूरी खाना पकाने की शैली उत्तर भारत की एक लोकप्रिय शैली है, जिसमें मिट्टी के तंदूर का उपयोग किया जाता है। इस तरीके से न केवल रोटी बल्कि सब्जियों को भी पकाया जाता है। तंदूर में तेज गर्मी होती है, जो खाने को अनोखा स्वाद देती है। इस शैली में मसालों का सही मिश्रण और धीमी आंच पर पकाना बहुत जरूरी है। तंदूरी व्यंजन खाने में बहुत ही लाजवाब होते हैं।

#2 दम देकर खाना पकाने की शैली दम खाना पकाने की शैली भी भारतीय व्यंजनों में बहुत प्रसिद्ध है। इस तरीके में खाने को ढक्कन से ढककर धीमी आंच पर पकाया जाता है, ताकि सभी मसाले और स्वाद अंदर ही रह जाएं। दम खाना पकाने का मतलब है कि हम खाने को पूरी तरह से पकने देते हैं, जिससे उसका स्वाद और खुशबू बढ़ जाती है। यह तरीका खासकर बिरयानी और पुलाव जैसे व्यंजनों के लिए बहुत अच्छा होता है।

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#3 भूनकर खाना पकाने की शैली भूनना खाना पकाने की शैली दक्षिण भारत की खासियत है, जिसमें सब्जियों को तेल में भूनकर पकाया जाता है। इस प्रक्रिया से खाने का स्वाद बढ़ता है और उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। भूनने के लिए धीमी आंच पर तेल में सामग्री डालकर अच्छी तरह से भूनना जरूरी होता है। इस शैली में मसालों का सही मिश्रण और समय पर ध्यान देना भी अहम होता है।

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#4 धुंआ देकर खाना पकाने की शैली धुंआ देना खाना पकाने की शैली पूर्वी भारत की विशेषता है, जिसमें धुएं का इस्तेमाल करके खाना पकाया जाता है, ताकि उसमें एक अनोखा स्वाद आ जाए। इस प्रक्रिया में धुएं से खाना पकाने के लिए लकड़ी या कोयला इस्तेमाल किया जाता है। धुंआ देने से खाने का स्वाद और खुशबू बहुत बढ़ जाती है। यह तरीका बहुत अच्छा होता है। धुंआ देने से खाने का रंग भी बदल जाता है।