भारत के 5 पारंपरिक बोर्ड गेम, जिनके बारे में आपको शायद ही पता होगा

छपाक एक ऐसा खेल है, जिसमें 2 से 4 खिलाड़ी होते हैं। इसमें लकड़ी या कपड़े पर एक बड़ा बोर्ड बनाया जाता है, जिसमें अलग-अलग रंगों की पत्तियां होती हैं।

हर रंग की अपनी अलग अहमियत होती है। खिलाड़ी अपनी चाल चलकर विरोधी की पत्तियों को हटाने की कोशिश करते रहते हैं।

इन सभी पारंपरिक बोर्ड गेम को आज भी लोग बड़े चाव से खेलते हैं, क्योंकि ये न केवल मनोरंजन, बल्कि मानसिक विकास के लिए भी फायदेमंद होते हैं।