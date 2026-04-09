बैसाखी के पारंपरिक व्यंजनों को बनाने के लिए अपनाएं ये रेसिपी

बैसाखी का त्योहार फसल कटाई के साथ-साथ नए सिरे से साल की शुरुआत का भी प्रतीक है। यह त्योहार पंजाब और हरियाणा में विशेष रूप से मनाया जाता है और इस साल यह 14 अप्रैल को है। इस अवसर पर लोग अपने घरों को सजाते हैं और खास पकवान बनाते हैं। आइए आज हम आपको पांच ऐसे पारंपरिक व्यंजनों की जानकारी देते हैं, जो बैसाखी के त्योहार का मजा दोगुना कर सकते हैं।

#1 गुड़ की खीर सबसे पहले गुड़ की चाशनी बनाएं। इसके लिए गुड़ को पानी में मिलाकर गर्म करें और इसे गाढ़ा होने तक पकाएं। अब इसमें भिगोए हुए चावल डालें और उन्हें पकने दें। जब चावल पक जाएं तो दूध डालकर फिर से उबालें। अंत में इलायची पाउडर और कटे हुए मेवे डालकर खीर को ठंडा होने दें और फिर इसे परोसें। यह खीर मीठे के शौकीनों के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है।

#2 पनीर की सब्जी पनीर की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले प्याज, टमाटर और मसालों का पेस्ट बनाएं। इसके बाद इसमें पानी डालकर उबालें और फिर इसमें पनीर के टुकड़े डालें। थोड़ी देर पकाने के बाद इसमें मलाई डालें और अच्छी तरह मिलाएं। अंत में हरी मिर्च और धनिया पत्ती से सजाकर गर्मागर्म परोसें। यह सब्जी न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है।

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#3 कढ़ी-चावल सबसे पहले बेसन, दही और पानी मिलाकर घोल तैयार करें। अब इसे कढ़ाई में डालकर उबालें और इसमें नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर आदि मसाले डालें। दूसरी तरफ चावल पकाएं। जब बेसन वाला घोल गाढ़ा हो जाए तो उसमें पकाए हुए चावल मिलाकर अच्छी तरह मिलाएं। अंत में हरी मिर्च और धनिया पत्ती से सजाकर गर्मागर्म परोसें। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है।

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#4 मक्की की रोटी और सरसों का साग सबसे पहले मक्की के आटे में थोड़ा-सा नमक मिलाकर पानी डालें और गूंध लें। अब आटे की लोई बनाकर बेल लें और तवे पर सेंक लें। दूसरी तरफ सरसों की पत्तियों, पालक, हरी मिर्च, लहसुन आदि को मिलाकर पीस लें। कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें जीरा डालें, फिर प्याज भूनें। अब पीसा हुआ मिश्रण डालकर पकाएं। अंत में इसमें मक्खन डालें और गर्मागर्म परोसें।