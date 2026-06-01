मिस्र की यात्रा पर जा रहे हैं? वहां इन 5 पारंपरिक मिठाइयों का जरूर चखें स्वाद

मिस्र उत्तरी अफ्रीका के पास बसा देश है, जो अपने पुराने इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। यहां की पारंपरिक मिठाइयां न केवल स्वादिष्ट होती हैं, बल्कि इनका इतिहास भी बहुत समृद्ध है। मिस्र की मिठाइयों में सूखे मेवे, शहद और नारियल का उपयोग होता है, जो इन्हें खास बनाते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसी पारंपरिक मिठाइयों के बारे में बताते हैं, जो मिस्र की यात्रा के दौरान जरूर खानी चाहिए।

#1 उम अली उम अली एक लोकप्रिय मिस्री मिठाई है, जिसे पफ पेस्ट्री, दूध, क्रीम और सूखे मेवों से बनाया जाता है। इसे ओवन में पकाया जाता है और फिर गर्मा-गर्म परोसा जाता है। यह मिठाई खासकर त्योहारों और विशेष मौकों पर बनाई जाती है। इसे बनाने के लिए पफ पेस्ट्री को तोडा जाता है और उसमें दूध, क्रीम, चीनी, किशमिश, पिस्ता और बादाम डालकर खाया जाता है। यह मिस्र का राष्ट्रीय मीठा व्यंजन भी है।

#2 बासबूसा बासबूसा सूजी के आटे से बनने वाला केक है, जिसे बादाम और शहद से सजाते हैं। इसका घोल दही, पिघले हुए मक्खन और सूजी के आटे से बनाया जाता है। पकने के बाद इसे चिपचिपी चीनी या शहद की चाशनी में भिगोया जाता है, जिसमें अक्सर नींबू का रस, वेनिला या गुलाब जल मिलाया जाता है। बासबूसा को धीमी आंच पर पकाया जाता है, ताकि इसका स्वाद बेहतरीन रहे। इसे आमतौर पर हीरे के आकार में काटा जाता है।

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#3 कुनाफा कुनाफा एक पारंपरिक मिस्री मिठाई है, जिसे बेहद पतली सेवई से बनाया जाता है। ये सेवई मक्खन में तली जाती हैं और फिर इन्हें मीठे सिरप में भिगोया जाता है। इस पेस्ट्री में भरपूर मात्रा में मक्खन, मीठी क्रीम, सफेद चीज या मेवे की परतें लगाई जाती हैं। कुरकुरा होने तक बेक या फ्राई करने के बाद इस मिठाई को मीठी फूलों के स्वाद वाली चाशनी में डुबोया जाता है।

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#4 महलाबिया महलाबिया एक प्रकार का चावल के आटे से बनने वाला हलवा है, जिसे दूध और शक्कर से तैयार किया जाता है। इसे गुलाब जल या संतरे के फूल के पानी से सुगंधित किया जाता है, जिससे इसका स्वाद बहुत ही खास हो जाता है। महलाबिया को ठंडा करके परोसा जाता है, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। यह मिठाई हल्की और मलाईदार होती है, जो हर किसी को पसंद आती है।