तुलसी के उपयोग

तुलसी के 5 पारंपरिक और अनोखे उपयोग, जो आपके घर को बनाते हैं खास

लेखन अंजली 03:29 pm Nov 03, 202603:29 pm

क्या है खबर?

तुलसी को भारतीय संस्कृति में एक विशेष स्थान प्राप्त है। इसे धार्मिक और औषधीय दोनों नजरिए से अहम माना जाता है। तुलसी के पौधे की पूजा करना या इसकी पत्तियों का उपयोग करना हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। इस लेख में हम तुलसी के 5 पारंपरिक उपयोगों के बारे में जानेंगे, जो न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं, बल्कि हमारे स्वास्थ्य और घर की शुद्धता के लिए भी फायदेमंद हैं।