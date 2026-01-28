पुराने कंबल से बच्चों के लिए बनाएं ये 5 मुलायम खिलौने, जानिए आसान तरीका

छोटे बच्चों के लिए मुलायम खिलौने ही सबसे अच्छे रहते हैं। इन्हें बाजार से खरीदने के बजाय आप घर पर ही आसानी से बनाया जा सकता है। आप घर में पड़े पुराने कंबल से इन्हें तैयार कर सकते हैं और ये बच्चों के लिए सुरक्षित भी रहेंगे। इससे आपका पैसा भी बचेगा और आपके बच्चों को नए-नए खिलौने भी मिलते रहेंगे। आज हम आपको कंबल से बनने वाले 5 खिलौने और उन्हें बनाने का पूरा तरीका बताएंगे।

#1 टेडी बेयर टेडी बेयर बच्चों का सबसे पसंदीदा खिलौना होता है। यह मुलायम होता है और बेहद प्यारा दिखता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कंबल को 2 बार काटें और उसके किनारों को सिल लें। इसके बाद उसमें रुई भरें, ताकि वह मुलायम हो सके। इसके बाद बटन और सुई-धागे के माध्यम से टेडी बेयर के चेहरे पर आंखें और मुंह बनाएं। इससे वह और भी आकर्षक दिखेगा और आपके बच्चे को जरूर पसंद आएगा।

#2 खरगोश खरगोश का खिलौना बच्चों को पसंद आता है, जिसे बनाना आसान है। इसके लिए कंबल से एक बड़ा आयताकार टुकड़ा काटें और उसे 2 बार मोड़कर सिलें। इसके बाद इसका ऊपर से खुला वाला हिस्सा बंद कर दें। नीचे की तरफ से छोटे-छोटे कट लगाकर कान बना लें। इसके बाद खरगोश के चेहरे पर आंखें और मुंह बनाएं, ताकि वह और भी प्यारा लगे। इस तरह आप आसानी से अपने बच्चे के लिए एक नया खरगोश तैयार कर सकते हैं।

#3 गिलहरी गिलहरी का खिलौना बनाने के लिए भी आप कंबल का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले एक बड़ा आयताकार टुकड़ा काटें और उसे दो बार मोड़कर सिल लें। अब नीचे की तरफ खोल दें, ताकि गिलहरी का पेट बन सके। इसके बाद गिलहरी के चेहरे पर आंखें और मुंह बनाएं, ताकि वह और भी आकर्षक लगे। इसके बाद गिलहरी की पूंछ बनाने के लिए अलग से एक टुकड़ा काटकर सिल लें। इस टुकड़े को थोड़ा मोटा और लंबा ही रखें।

#4 बिल्ली पुराने कंबल से बिल्ली भी बनाई जा सकती है, जिससे आपका बच्चा खुशी-खुशी खेलेगा। सबसे पहले कैंची की मदद से एक बड़ा आयताकार टुकड़ा काटें। इस टुकड़ों को 2 बार मोड़कर सिल लें। अब धागों की मदद से बिल्ली के हाथ और पैर बना लें। इसके बाद बिल्ली के चेहरे पर आंखें, नाक और मुंह बनाएं, ताकि वह और भी प्यारी लगे। आप धागों से उसकी मूछें भी बना सकते हैं।