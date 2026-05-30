विशाखापत्तनम की यात्रा की योजना बना रहे हैं? जानिए यहां के 5 बेहतरीन पर्यटन स्थल

आंध्र प्रदेश में स्थित विशाखापत्तनम एक खूबसूरत शहर है, जो अपने समुद्र तटों, पहाड़ों और ऐतिहासिक स्थलों के लिए जाना जाता है। यह शहर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है और यहां की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को आकर्षित करती है। विशाखापत्तनम में घूमने के लिए कई जगहें हैं, जहां आप परिवार या दोस्तों के साथ समय बिता सकते हैं। यहां की संस्कृति और इतिहास भी बहुत समृद्ध है, जो इसे एक आदर्श पर्यटन स्थल बनाता है। आइए यहां के मुख्य आकर्षण जानें।

#1 आरकोना बीच आरकोना बीच विशाखापत्तनम का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यह समुद्र तट अपनी सफेद रेत और नीले पानी के लिए मशहूर है। यहां आप सूर्योदय और सूर्यास्त का सुंदर नजारा देख सकते हैं। आरकोना बीच पर आप तैराकी कर सकते हैं या बस किनारे पर टहल सकते हैं। यहां का शांत माहौल आपको सुकून दे सकता है, जिससे यह परिवार के साथ समय बिताने के लिए बेहतरीन स्थान बन जाता है।

#2 कालीपल्ली झील कालीपल्ली झील विशाखापत्तनम का एक और आकर्षक स्थान है। यह झील अपने शांत पानी और हरे-भरे वातावरण के लिए जानी जाती है। यहां आप नाव की सवारी कर सकते हैं या बस किनारे पर बैठकर प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। झील के आसपास कई छोटे-छोटे कैफे भी हैं, जहां आप ताजगी भरी पेय पदार्थ ले सकते हैं। यह जगह पिकनिक मनाने या परिवार के साथ समय बिताने के लिए बेहतरीन है।

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#3 फालकमांडी मछलीघर फालकमांडी मछलीघर विशाखापत्तनम का सबसे बड़ा मछलीघर है, जहां आप विभिन्न प्रकार की मछलियां और समुद्री जीव देख सकते हैं। यह स्थान बच्चों सहित सभी उम्र के लोगों को पसंद आता है, क्योंकि यहां कई प्रकार की गतिविधियां उपलब्ध हैं। मछलीघर में आपको समुद्री जीवन के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा और यह शिक्षा और मनोरंजन का बेहतरीन मिश्रण प्रदान करता है। यहां का माहौल बहुत ही रोचक और जानने लायक है।

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#4 आचार्य बंगला आचार्य बंगला विशाखापत्तनम का एक ऐतिहासिक स्थल है, जो अब एक संग्रहालय में बदल चुका है। यहां आप इस क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर को करीब से देख सकते हैं। संग्रहालय में प्राचीन कपड़े, हथियार और चित्रकला आदि प्रदर्शित किए गए हैं, जो इतिहास प्रेमियों को बहुत पसंद आते हैं। इसके अलावा यहां की इमारत भी देखने लायक है, जो आपको पुराने जमाने की याद दिलाती है और इतिहास की गहराइयों में ले जाती है।