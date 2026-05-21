बिहार: यहां स्थित इन 5 पर्यटन स्थलों की यात्रा होगी बेहद मजेदार, जरूर जाएं

बिहार भारत का एक राज्य है, जो अपने ऐतिहासिक स्थलों और धार्मिक स्थलों के लिए जाना जाता है। यह राज्य महात्मा बुद्ध की शिक्षा का केंद्र भी रहा है। बिहार में कई धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक धरोहरें और प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलती है। अगर आप इतिहास और धर्म में रुचि रखते हैं तो बिहार आपके लिए आदर्श स्थान हो सकता है। आइए बिहार के पर्यटन स्थलों के बारे में जानते हैं।

#1 पटना: बिहार की राजधानी पटना बिहार की राजधानी है और यह गंगा नदी के किनारे स्थित है। यहां आप नालंदा विश्वविद्यालय, गोलघर, पटना साहिब गुरुद्वारा और महावीर मंदिर जैसे कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल देख सकते हैं। पटना साहिब गुरुद्वारा सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जहां गुरु गोबिंद सिंह का जन्म हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। गोलघर एक विशाल भंडार गृह है, जिसे ब्रिटिश राज के दौरान बनाया गया था।

#2 बोधगया: बुद्ध की भूमि बोधगया वह स्थान है, जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। महाबोधि मंदिर यहां का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है, जो विश्व धरोहर स्थल भी है। इस मंदिर में बुद्ध की प्रतिमा स्थापित है, जिसे देखकर श्रद्धालु ध्यान करते हैं। बोधगया में विभिन्न देशों द्वारा बनाए गए बुद्ध मंदिर भी देखने लायक हैं, जो अलग-अलग वास्तुकला शैली को दर्शाते हैं। यहां आकर आप शांति और मानसिक सुकून पा सकते हैं।

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#3 राजगीर: ऐतिहासिक महत्व रखता है राजगीर एक ऐतिहासिक शहर है, जो पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहां विश्व शांति स्तूप, वेलौर गढ़ और वृषभान पर्वत जैसी कई आकर्षक जगहें हैं। विश्व शांति स्तूप जापान द्वारा बनाया गया शांति स्थल है, जो पर्यटकों को आकर्षित करता है। वेलौर गढ़ किला राजगीर का एक प्रमुख आकर्षण स्थल है, जहां आप प्राचीन वास्तुकला देख सकते हैं। वृषभान पर्वत ट्रेकिंग प्रेमियों के लिए आदर्श स्थान है, जहां से पूरे शहर का दृश्य देखा जा सकता है।

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#4 मुंगेर: योग की राजधानी मुंगेर योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है। यहां काली माता मंदिर और मुंगेर योग आश्रम प्रमुख आकर्षण स्थल हैं। काली माता मंदिर मुंगेर शहर का सबसे पुराना मंदिर है, जहां भक्त दर्शन करने आते रहते हैं। मुंगेर योग आश्रम योग प्रेमियों के लिए आदर्श स्थान है, जहां वे योगाभ्यास कर सकते हैं और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। यहां आकर आप योग का अभ्यास कर सकते हैं और स्वास्थ्य लाभ उठा सकते हैं।