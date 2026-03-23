गर्मी में मनाली घूमने जा रहे हैं? देखना न भूलें यहां के ये 5 पर्यटन स्थल

हिमाचल प्रदेश में स्थित मनाली एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। यह जगह अपने प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण के लिए जानी जाती है। गर्मियों में यहां का मौसम बहुत सुहावना होता है, जो इसे छुट्टियों बिताने के लिए आदर्श बनाता है। मनाली में आप बर्फ से ढके पहाड़ों, हरे-भरे जंगलों और साफ-सुथरी नदियों का आनंद ले सकते हैं। इस जगह पर आने वाले पर्यटकों को एक बार इन 5 प्रमुख पर्यटन स्थलों को तो जरूर देखना चाहिए।

#1 सोलंग घाटी सोलंग घाटी अपने सुंदर दृश्यों और साहसिक गतिविधियों के लिए मशहूर है। यहां आप हवा में उड़ान भरने, बर्फ पर फिसलने और तार पर लटकने जैसी गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। सर्दियों में बर्फबारी होने पर यह जगह बर्फ पर फिसलने के लिए आदर्श होती है, जबकि गर्मियों में यहां पैदल यात्रा और पहाड़ों पर साइकिल चलाने का मजा लिया जा सकता है। सोलंग घाटी का शांत माहौल और प्राकृतिक सुंदरता आपको एक अनोखा अनुभव प्रदान करेगा।

#2 रोहतांग दर्रा रोहतांग दर्रा मनाली से लगभग 51 किलोमीटर दूर स्थित एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यह दर्रा समुद्र तल से लगभग 3,978 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहां पहुंचकर आप बर्फ से ढके पहाड़ों, हिमनदों और खूबसूरत झीलों का नजारा देख सकते हैं। रोहतांग दर्रा तक पहुंचने के लिए आपको कुछ कठिन पैदल यात्रा करनी पड़ सकती है, लेकिन यहां का दृश्य आपकी थकान मिटा देगा। ट्रेकिंग प्रेमियों के लिए यह जगह सही रहेगी।

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#3 हिडिम्बा देवी मंदिर हिडिम्बा देवी मंदिर मनाली शहर से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित एक प्राचीन मंदिर है, जो देवी हिडिम्बा को समर्पित है। यह मंदिर अपनी अनोखी बनावट और शांत माहौल के लिए जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण 1553 ईस्वी में हुआ था और यह चारों ओर घने जंगलों से घिरा हुआ है। यहां आने वाले पर्यटक इसकी शांति और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते हैं। यहां का परिसर इतना सुंदर है कि देखते ही दिल खुश हो जाता है।

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#4 जोगिनी झरना जोगिनी झरना मनाली से लगभग 8 किलोमीटर दूर स्थित एक खूबसूरत झरना है। यहां तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ी पैदल यात्रा करनी पड़ती है, जो अपने आप में एक रोमांचक अनुभव है। इस झरने तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही सुंदर है, जहां आप हरे-भरे जंगलों और पहाड़ियों का नजारा देख सकते हैं। यहां का शांत माहौल और प्राकृतिक सुंदरता आपको एक अनोखा अनुभव प्रदान करेगा। आप यहां बैठकर पिकनिक भी मना सकते हैं।