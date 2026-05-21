आंध्र प्रदेश की यात्रा पर निकले हैं तो इन 5 पर्यटन स्थलों का जरूर करें रुख
क्या है खबर?
आंध्र प्रदेश भारत के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में स्थित एक राज्य है, जो अपने समुद्र तटों, ऐतिहासिक मंदिरों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहां की संस्कृति बहुत समृद्ध है और यह पर्यटकों को आकर्षित करता है। अगर आप आंध्र प्रदेश की यात्रा करने वाले हैं तो आपको यहां के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों की ओर जरूर रुख करना चाहिए। इन स्थलों पर जाकर आप एक यादगार अनुभव प्राप्त कर सकते हैं।
#1
तिरुपति बालाजी मंदिर
तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यह मंदिर भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है और हर साल लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन करने आते हैं। यह मंदिर पहाड़ियों के बीच स्थित है, जिससे इसका माहौल बहुत ही शांत है। यहां आने वाले भक्तों को 'प्रसाद' के रूप में 'लड्डू' दिया जाता है, जो बहुत ही मशहूर है। इस मंदिर की यात्रा करने से आपको आध्यात्मिक शांति मिलेगी।
#2
अराकू घाटी
अराकू घाटी आंध्र प्रदेश की एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो अपने कॉफी बागानों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है। यहां का मौसम हमेशा सुहावना रहता है, जिससे यह पर्यटकों के लिए आदर्श स्थल है। अराकू घाटी में आप पैदल यात्रा कर सकते हैं, स्थानीय संस्कृति को जान सकते हैं और ताजगी भरी हवा का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यहां के कॉफी प्लांटेशन भी देखने लायक हैं, जहां आप कॉफी बनाने की प्रक्रिया देख सकते हैं।
#3
विशाखापट्टनम
विशाखापट्टनम को 'विजाग' भी कहा जाता है और यह आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख बंदरगाह शहर है। यहां के समुद्र तट, जैसे रमना बीच और आर्यावर्त बीच, बहुत ही सुंदर हैं और पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसके अलावा यहां का सिम्हाचलम मंदिर भी देखने लायक है, जो पहाड़ियों पर स्थित है। विशाखापट्टनम में आप डॉल्फिन नोजरॉक, कालीचेरला फॉल्स और कोंडा वकील डैम जैसी जगहों का भी आनंद ले सकते हैं।
#4
श्रीकाकुलम
श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश का एक ऐतिहासिक शहर है, जो अपने प्राचीन मंदिरों और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। यहां स्थित मल्लिका अर्जुन स्वामी मंदिर अपनी खूबसूरत बनावट के लिए मशहूर है। इसके अलावा यहां के स्थानीय बाजारों में घूमना और वहां की पारंपरिक वस्त्र और हस्तशिल्प खरीदना भी एक अच्छा अनुभव है। श्रीकाकुलम में आप स्थानीय व्यंजनों का भी आनंद ले सकते हैं, जो आपकी यात्रा को और भी यादगार बना देंगे।
#5
अनंतपुर
अनंतपुर आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख शहर है, जो अपने धार्मिक स्थलों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है। यहां स्थित तिरुवनमलाई मंदिर अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है। इसके अलावा अनंतपुर में स्थित पेनुकोंडा किला भी देखने लायक जगह है, जो इतिहास प्रेमियों को आकर्षित करता है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांति पर्यटकों को बहुत पसंद आती है। अनंतपुर में आप स्थानीय व्यंजनों का भी आनंद ले सकते हैं।