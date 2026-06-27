डिशवॉशर का इस्तेमाल करते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान
क्या है खबर?
डिशवॉशर एक बहुत ही उपयोगी मशीन है, जो रसोई के काम को आसान बनाती है। हालांकि, इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए कुछ खास सुझावों की जरूरत होती है। हम आपको कुछ ऐसे सुझाव देंगे, जिनसे आप अपने डिशवॉशर का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं और इसे बेहतर तरीके से चला सकते हैं। इन सुझावों की मदद से आप अपने बर्तनों को सही तरीके से धो सकते हैं और डिशवॉशर की क्षमता को बढ़ा सकते हैं।
#1
बर्तनों को सही तरीके से रखें
डिशवॉशर में बर्तनों को सही तरीके से रखना बहुत जरूरी है। प्लेटों को नीचे की ट्रे में रखें और उन्हें एक-दूसरे से थोड़ी दूरी पर रखें, ताकि पानी हर जगह पहुंच सके। ग्लास को ऊपर की ट्रे में रखें और उन्हें सही जगह पर रखें, ताकि वे उल्टे न रहें। चम्मच, कांटे और चाकू जैसे छोटे बर्तनों को भी सही जगह पर रखें, ताकि डिशवॉशर उन्हें सही तरीके से धो सके।
#2
सही तापमान चुनें
डिशवॉशर में अलग-अलग तापमान सेटिंग्स होती हैं, जिन्हें सही तरीके से चुनना जरूरी है। गंदे बर्तनों के लिए गर्म पानी सबसे अच्छा होता है, क्योंकि यह कीटाणुओं को मारता है और चर्बी को आसानी से हटाता है। हल्के गंदे बर्तनों के लिए ठंडा या मध्यम तापमान सही होता है। इससे पानी की खपत भी कम होती है और बिजली की बचत होती है। सही तापमान चुनने से बर्तन भी अच्छी तरह साफ होते हैं और जल्दी सुखते हैं।
#3
डिटर्जेंट का सही उपयोग करें
डिटर्जेंट का सही उपयोग करना भी बहुत जरूरी है। ज्यादा डिटर्जेंट डालने से बर्तन ठीक से साफ नहीं हो पाते हैं और उनमें डिटर्जेंट का अंश रह जाता है, जिससे सेहत पर असर पड़ सकता है। हमेशा निर्माता द्वारा सुझाई गई मात्रा का ही उपयोग करें। अगर आपके पास मापने वाला कप है तो उसका इस्तेमाल करें। इससे आप सही मात्रा में डिटर्जेंट डाल पाएंगे और बर्तन अच्छी तरह साफ होंगे।
#4
नियमित सफाई करें
डिशवॉशर की नियमित सफाई करना बहुत जरूरी है, ताकि उसमें किसी प्रकार की गंदगी या कीटाणु न बने रहें। महीने में कम से कम एक बार इसमें गर्म पानी डालकर चलाएं, ताकि अंदर की सारी गंदगी निकल जाए। इसके अलावा फिल्टर को भी समय-समय पर साफ करते रहें। इससे डिशवॉशर की काम करने की क्षमता बनी रहती है और वह लंबे समय तक सही तरीके से काम करता रहता है। नियमित सफाई से डिशवॉशर की उम्र भी बढ़ती है।
#5
सही प्रोग्राम चुनें
डिशवॉशर में कई प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि इको मोड, जल्दी धोने का विकल्प और भारी बर्तन आदि। अपने बर्तनों की गंदगी के अनुसार सही प्रोग्राम चुनें, ताकि वे अच्छी तरह साफ हो सकें। भारी बर्तनों के लिए भारी बर्तन प्रोग्राम चुनें, ताकि चर्बी पूरी तरह हट सके। इसी तरह हल्के गंदे बर्तनों के लिए इको मोड या जल्दी धोने का विकल्प बेहतर रहेगा। इन सरल सुझावों की मदद से आप अपने डिशवॉशर का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं।