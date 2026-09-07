क्या हर हफ्ते शैंपू बदलना सही है? जानिए इसके फायदे और नुकसान

हर व्यक्ति के बाल अलग-अलग होते हैं, इसलिए उनके लिए सही शैंपू चुनना जरूरी है। अगर बाल पतले हैं तो हल्का शैंपू चुनें, जबकि मोटे बालों के लिए गहरे पोषण वाला शैंपू बेहतर होता है।

तैलीय सिर की त्वचा वालों को तेल कंट्रोल वाला शैंपू लेना चाहिए, वहीं सूखी त्वचा वालों के लिए नमी देने वाला शैंपू फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा रासायनिक तत्वों से मुक्त और प्राकृतिक तत्वों से भरपूर शैंपू का चयन करें, ताकि आपके बाल स्वस्थ रहें।