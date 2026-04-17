हर बार टूटते नाखूनों से परेशान हैं? इन 5 तरीकों से उन्हें बचाएं

नाखूनों का टूटना एक आम समस्या है, जो कई लोगों को परेशान करती है। अक्सर लोग इसे सामान्य समझते हैं, लेकिन यह रोजमर्रा की जिंदगी में काफी दिक्कतें पैदा कर सकता है। इस लेख में हम आपको 5 सरल और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने नाखूनों को टूटने से बचा सकते हैं और उन्हें मजबूत बना सकते हैं। इन तरीकों को अपनाकर आप अपने नाखूनों की देखभाल कर सकते हैं, जिससे आपके हाथ सुंदर नजर आएंगे।

#1 सही नेल कटर चुनें नाखूनों को सही तरीके से काटना बहुत जरूरी है। पुराने और खराब नेल कटर का इस्तेमाल करने से नाखून कमजोर हो सकते हैं। हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाले और तेज धार वाले नेल कटर का इस्तेमाल करें। इससे नाखून साफ-सुथरे कटेंगे और टूटने की संभावना कम होगी। इसके अलावा नेल कटर को नियमित रूप से साफ रखें, ताकि उसमें कोई गंदगी न हो और वह लंबे समय तक टिक सके।

#2 नमी बनाए रखें नाखूनों को टूटने से बचाने के लिए उन्हें नम रखना जरूरी है। इसके लिए आप रोजाना अपने हाथों पर मॉइस्चराइजर लगाएं और खासकर रात को सोने से पहले अपने नाखूनों पर तेल या क्रीम लगाएं। इससे आपके नाखून नरम रहेंगे और टूटने की संभावना कम होगी। इसके अलावा आप हफ्ते में एक बार नेल ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके नाखूनों को मजबूती देगा और उन्हें स्वस्थ बनाए रखेगा।

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#3 गीले हाथों से काम करने से बचें गीले हाथों से कोई भी काम करने पर नाखून कमजोर हो जाते हैं और उनके टूटने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए, जब भी आप बर्तन धो रहे हों या कोई अन्य गीला काम करें तब रबर या प्लास्टिक के दस्ताने पहनें। इससे आपके नाखून सुरक्षित रहेंगे और टूटेंगे नहीं। इसके अलावा गीले हाथों से किसी भी चीज को पकड़ने से भी बचें, क्योंकि इससे भी नाखून कमजोर हो सकते हैं।

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#4 नियमित तौर पर नाखूनों को फाइल करें नाखूनों को टूटने से बचाने के लिए उन्हें नियमित रूप से फाइल करना बहुत जरूरी है। फाइलिंग से आपके नाखूनों की धारियां हट जाती हैं और वे चिकने हो जाते हैं, जिससे टूटने की संभावना कम हो जाती है। फाइलिंग करने के लिए हमेशा एक अच्छी गुणवत्ता वाले फाइलर का इस्तेमाल करें। इसे हल्के हाथों से आगे-पीछे करें, ताकि आपके नाखून कमजोर न हों और उनकी शेप भी बनी रहे।