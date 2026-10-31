सर्दियों के दौरान बार-बार लगती है भूख? इन 5 तरीकों से इसे करें नियंत्रित

मसालेदार खाना न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि यह आपकी भूख को भी बढ़ा सकता है। मिर्च, अदरक और लहसुन जैसे मसालों का सेवन करने से पाचन तंत्र बेहतर होता है और भूख कम लगती है।

साथ ही मसालेदार खाने से शरीर में गर्माहट बनी रहती है, जिससे ठंड से बचाव होता है। इसके अलावा इन मसालों में मौजूद पोषक तत्व भी आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं।

यह आदत आपको ठंड से बचाने के साथ-साथ स्वस्थ रखती है।