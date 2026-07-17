मोमो को स्टीमर में चिपकने से बचाने के 5 तरीके, फटने का नहीं रहेगा डर
क्या है खबर?
मोमो एक लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है, जिसे अब कई लोग घर पर भी बनाते हैं। हालांकि, स्टीमर में मोमो पकाते समय कई लोगों को समस्या होती है कि मोमो स्टीमर में चिपक जाते हैं। इससे उनका आकार खराब हो जाता है, उनके फटने का डर रहता है और स्वाद भी बिगड़ जाता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप इस समस्या से बच सकते हैं।
#1
स्टीमर को सही से गर्म करें
मोमो को स्टीमर में डालने से पहले उसे अच्छे से गर्म करना जरूरी है। एक बर्तन में पानी उबालें और फिर उसे स्टीमर में डालें।
इससे स्टीमर का तापमान सही रहेगा और मोमो जल्दी और समान रूप से पकेंगे। अगर स्टीमर में पानी कम होगा तो मोमो ठीक से नहीं पकेगें, जबकि ज्यादा पानी होने पर वे चिपक सकते हैं।
इसलिए, सही मात्रा में पानी डालकर उसे पहले गर्म कर लें।
#2
तेल या घी लगाएं
स्टीमर में मोमो को चिपकने से बचाने के लिए उसके अंदर थोड़ा-सा तेल या घी लगाएं। इसके लिए एक ब्रश लें और हल्के हाथों से उसके अंदर अच्छी तरह फैला लें।
यह तरीका न केवल मोमो को चिपकने से रोकेगा, बल्कि उन्हें पकाने में भी मदद करेगा। इसके अलावा यह मोमो को एक सुंदर चमक भी देगा, जिससे वे और भी आकर्षक लगेंगे।
इस तरह आप अपने मोमो को बिना किसी परेशानी के स्टीमर में पका सकते हैं।
#3
मोमो के आटे में थोड़ा तेल मिलाएं
मोमो के आटे में थोड़ा-सा तेल मिलाने से भी वे स्टीमर में चिपकते नहीं हैं। आटे को गूंधते समय उसमें थोड़ा-सा तेल मिलाएं।
इससे मोमो का आटा चिकना हो जाएगा और वे स्टीमर में चिपकेंगे नहीं। इसके अलावा यह तरीका मोमो को एक अच्छा स्वाद भी देगा और उन्हें पकाने में मदद करेगा।
इस तरह आप आसानी से अपने मोमो को बिना किसी परेशानी के स्टीमर में पका सकते हैं और उनका आनंद ले सकते हैं।
#4
स्टीमर को ढककर रखें
जब आप स्टीमर में मोमो रख दें तो उसे ढककर रखें, ताकि भाप अच्छे से बन सके और सभी मोमो समान रूप से पक जाएं।
ढक्कन से भाप अंदर ही रहती है, जिससे मोमो जल्दी पकते हैं और चिपकते नहीं। इसके अलावा ढक्कन रखने से स्टीमर का तापमान भी स्थिर रहता है, जिससे मोमो का स्वाद और भी बढ़ जाता है।
इस तरह आप आसानी से अपने मोमो को बिना किसी परेशानी के स्टीमर में पका सकते हैं।
#5
मोमो को ज्यादा न भरें
स्टीमर में एक बार में ज्यादा मोमो रखने से वे आपस में चिपक सकते हैं, इसलिए उन्हें थोड़ी दूरी पर रखें। इससे सभी मोमो अच्छे से पकेंगे और उनका आकार भी बिगड़ेगा नहीं।
इस तरह आप आसानी से अपने मोमो को बिना किसी परेशानी के स्टीमर में पका सकते हैं और उनका आनंद ले सकते हैं।
इन तरीकों को अपनाकर आप अपने मोमो को हमेशा परफेक्ट बना सकते हैं और उनका आनंद ले सकते हैं।