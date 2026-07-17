मोमो को स्टीमर में चिपकने से बचाने के 5 तरीके, फटने का नहीं रहेगा डर

स्टीमर में मोमो को चिपकने से बचाने के लिए उसके अंदर थोड़ा-सा तेल या घी लगाएं। इसके लिए एक ब्रश लें और हल्के हाथों से उसके अंदर अच्छी तरह फैला लें।

यह तरीका न केवल मोमो को चिपकने से रोकेगा, बल्कि उन्हें पकाने में भी मदद करेगा। इसके अलावा यह मोमो को एक सुंदर चमक भी देगा, जिससे वे और भी आकर्षक लगेंगे।

इस तरह आप अपने मोमो को बिना किसी परेशानी के स्टीमर में पका सकते हैं।