लड्डू बनाते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान, उनके टूटने का नहीं रहेगा डर
क्या है खबर?
लड्डू भारतीय मिठाइयों में से एक है और इसे कई तरह से बनाया जाता है। कई लोग लड्डू बनाते समय ये शिकायत करते हैं कि उनके लड्डू टूट जाते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि सामग्री का सही अनुपात न होना या पकाने की प्रक्रिया में गलती होना। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे सुझाव देते हैं, जिनकी मदद से आप अपने लड्डू को आसानी से टूटने से बचा सकते हैं।
#1
सामग्री का सही अनुपात रखें
लड्डू बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री का सही अनुपात बहुत जरूरी है। अगर आप बेसन, आटा या सूखे मेवे आदि का सही मात्रा में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो लड्डू टूट सकते हैं।
इसके अलावा घी और अन्य सामग्रियों का सही अनुपात भी महत्वपूर्ण है। सही अनुपात से लड्डू एकसार होते हैं और टूटते नहीं हैं।
इसलिए, हमेशा नाप-तोलकर ही सामग्रियों का इस्तेमाल करें, ताकि लड्डू बेहतरीन बने।
#2
धीमी आंच पर पकाएं
लड्डू को पकाने का तरीका भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप तेज आंच पर गूंथे हुए मिश्रण को पकाएंगे तो वह जल्दी से जल जाएगा या ठीक से पक नहीं पाएगा, जिससे लड्डू टूट सकते हैं।
हमेशा धीमी आंच पर मिश्रण को पकाएं, ताकि वह अच्छे से पक जाए और उसमें घी अच्छे से समा जाए। इससे आपके लड्डू एकसार होंगे और टूटेंगे नहीं।
धीमी आंच पर पकाने से स्वाद भी बढ़िया आएगा।
#3
अच्छे से मसलें
लड्डू को अच्छे से मसलना बहुत जरूरी है। जब आप मिश्रण को मसलते हैं तो उसमें हवा लगती है और वह बंधता है।
इससे लड्डू टूटते नहीं हैं और उनका आकार भी सही रहता है। अच्छे से मसलने पर लड्डू में घी अच्छे से समाता है और उनका स्वाद भी बढ़िया आता है।
इसके अलावा मसलने से लड्डू एकसार होते हैं और उनकी बनावट भी बेहतर होती है, जिससे वे ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं।
#4
ठंडा करके खाएं
लड्डू बनाने के बाद उन्हें ठंडा करने का तरीका भी बहुत अहम होता है। गर्मा-गर्म लड्डू तुरंत खाने पर अक्सर टूट जाते हैं, क्योंकि उनमें घी अभी भी गर्म होता है।
इसलिए, उन्हें पहले कमरे के तापमान पर ठंडा होने दें और फिर परोसें। इससे लड्डू एकसार होते हैं और उनका आकार भी सही रहता है।
ठंडा करने से उनका स्वाद भी बढ़िया आता है और वे ज्यादा टिकाऊ बनते हैं, जिससे वे लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं।
#5
सही आकार दें
लड्डू बनाते समय उनका आकार देना भी जरूरी है। अगर आप बड़े-बड़े गोले बना देंगे तो वे आसानी से टूट सकते हैं।
हमेशा मध्यम आकार के गोले बनाएं, ताकि वे आसानी से पक सकें और टूटें नहीं। सही आकार देने से आपके लड्डू एकसार और सुंदर दिखेंगे, जिससे वे खाने में भी ज्यादा स्वादिष्ट लगेंगे।
इन सरल तरीकों का पालन करके आप अपने लड्डू को आसानी से टूटने से बचा सकते हैं और उनका आनंद ले सकते हैं।