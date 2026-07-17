लड्डू को टूटने से बचाना

लड्डू बनाते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान, उनके टूटने का नहीं रहेगा डर

लेखन सयाली 04:58 pm Jul 17, 202604:58 pm

क्या है खबर?

लड्डू भारतीय मिठाइयों में से एक है और इसे कई तरह से बनाया जाता है। कई लोग लड्डू बनाते समय ये शिकायत करते हैं कि उनके लड्डू टूट जाते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि सामग्री का सही अनुपात न होना या पकाने की प्रक्रिया में गलती होना। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे सुझाव देते हैं, जिनकी मदद से आप अपने लड्डू को आसानी से टूटने से बचा सकते हैं।