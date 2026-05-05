मानसून के दौरान स्वस्थ रहने के लिए अपनाएं ये 5 आसान टिप्स
क्या है खबर?
मानसून का मौसम अपने साथ कई बीमारियां भी लाता है। यह मौसम कीटाणुओं और वायरस के लिए पनपने का सही माहौल बनाता है, जिससे मलेरिया, डेंगू, हैजा और सर्दी-जुकाम जैसी बीमारियां बढ़ जाती हैं। हालांकि, कुछ सावधानियों और स्वस्थ आदतों को अपनाकर मानसून के दौरान बीमारियों से बचा जा सकता है। आइए कुछ ऐसे उपाय जानते हैं, जिन्हें अपनाकर आप मानसून के दौरान स्वस्थ रह सकते हैं।
#1
ताजे और साफ भोजन का सेवन करें
मानसून के दौरान ताजे और साफ भोजन का सेवन करना बहुत जरूरी है। बाहर मिलने वाले खुले खाद्य पदार्थों से बचें क्योंकि वे कीटाणुओं से संक्रमित हो सकते हैं। घर पर बने ताजे फल, सब्जियां और साफ पानी का सेवन करें। इसके अलावा खाने को पकाने से पहले और बाद में हाथ धोएं और कच्ची सब्जियों को खाने से पहले अच्छे से धोएं। इससे आप कई बीमारियों से सुरक्षित रह सकते हैं।
#2
शरीर में पानी की कमी न होने दें
मानसून के दौरान वातावरण में नमी का स्तर काफी बढ़ जाता है, जिससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है। ऐसे में दिनभर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है। इसके अलावा नारियल पानी, ताजे रस और छाछ जैसी पेय पदार्थों का सेवन भी करें। इससे आपका शरीर हाइड्रेटेड रहेगा और आप कई बीमारियों से सुरक्षित रहेंगे। पानी की पूर्ति के साथ-साथ शरीर की गर्मी भी कम होगी और आप तरोताजा महसूस करेंगे।
#3
नियमित व्यायाम करें
मानसून के दौरान नियमित व्यायाम करना भी बहुत जरूरी है। बारिश के कारण बाहर न निकल पाने की स्थिति में भी आप घर पर रहकर योग, एरोबिक्स या फिर कार्डियो जैसी एक्सरसाइज कर सकते हैं। नियमित व्यायाम से आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता मजबूत होती है और आप बीमारियों से सुरक्षित रहते हैं। इसके अलावा व्यायाम करने से शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है और आप तरोताजा महसूस करते हैं, जिससे आपका मूड भी अच्छा रहता है।
#4
कीटाणुनाशक का करें इस्तेमाल
मानसून के दौरान कीटाणुओं की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए अपने आस-पास साफ-सफाई रखें। नियमित रूप से अपने घर की सफाई करें और कीटाणुनाशक का छिड़काव करें। इसके अलावा अपने हाथों को बार-बार साबुन-पानी से साफ करें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। खाना बनाने से पहले और बाद में हाथ धोएं। इस तरह कीटाणुओं से सुरक्षित रहेंगे और बीमारियों का खतरा कम होगा। साफ-सफाई के साथ-साथ स्वास्थ्यवर्धक आदतें भी अपनाएं ताकि शरीर मजबूत बना रहे।
#5
पर्याप्त नींद लें
मानसून के दौरान कई लोग मौसम की वजह से सुस्ती महसूस करते हैं, लेकिन इसे नजरअंदाज करना गलत होगा। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त नींद लेना बहुत जरूरी है। रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है। अच्छी नींद लेने से आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता मजबूत होती है और आप बीमारियों से सुरक्षित रहते हैं। इसके अलावा अच्छी नींद लेने से आपका मूड भी अच्छा रहता है और आप तरोताजा महसूस करते हैं।