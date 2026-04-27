गर्मी में पसीना आने के बाद भी दिनभर अच्छा महकना चाहते हैं तो अपनाएं ये टिप्स

गर्मियों में पसीना आना एक आम बात है, लेकिन इसके कारण शरीर से आने वाली गंध काफी शर्मनाक हो सकती है। खासतौर से जब आपको ऑफिस या किसी पार्टी में लंबे समय तक रहना हो। हालांकि, अगर आप कुछ खास बातों का ध्यान रखते हैं तो इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप गर्मियों में भी दिनभर अच्छा महक सकते हैं।

#1 रोजाना नहाएं गर्मियों में रोजाना नहाना बहुत जरूरी है। इससे न केवल आपका शरीर साफ रहता है, बल्कि पसीने की गंध भी दूर होती है। सुबह या शाम, कभी भी नहाने से आप तरोताजा महसूस करेंगे। अगर आप ज्यादा पसीना बहाते हैं तो दिन में 2 बार नहाना बेहतर हो सकता है। इसके अलावा आप चाहें तो हल्के गर्म पानी से नहाने का विकल्प भी चुन सकते हैं, क्योंकि इससे त्वचा को आराम मिलेगा और पसीना भी कम आएगा।

#2 पसीना रोकने वाला डियो करें इस्तेमाल पसीना रोकने वाले डियो पसीने को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं और शरीर की गंध को कम कर सकते हैं। इन्हें रोजाना इस्तेमाल करने से पहले त्वचा को अच्छी तरह से सुखा लें। इसके बाद ही इसे लगाएं। खासतौर से सोने से पहले इसे लगाना बेहतर हो सकता है, क्योंकि रात भर में यह पूरी तरह से सूख जाता है और पसीना नहीं आता। इससे आप दिनभर ताजगी महसूस करेंगे।

Advertisement

#3 हल्के रंग और ढीले कपड़े पहनें गर्मियों में हल्के रंग वाले और ढीले कपड़े पहनना एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि इससे आपको गर्मी कम लगेगी और त्वचा को हवा लगेगी। सूती या लिनन के कपड़े चुनें, क्योंकि ये सांस लेने देते हैं और पसीने को जल्दी सोख लेते हैं। इसके अलावा ढीले कपड़े पहनने से पसीने का असर त्वचा पर नहीं पड़ता। इससे आप पूरे दिन तरोताजा महसूस करेंगे और गंध की समस्या से भी बच सकेंगे।

Advertisement

#4 खाने-पीने का रखें ध्यान आपका खाना-पीना भी आपकी त्वचा की गंध को प्रभावित कर सकता है। तीखा खाना, लहसुन और प्याज जैसी चीजें शरीर की गंध बढ़ा सकती हैं, इसलिए इनका सेवन कम करें। इसके बजाय ताजे फल और सब्जियां खाएं, जो पाचन तंत्र को ठीक रखते हैं और शरीर की गंध को कम करते हैं। साथ ही हाइड्रेट रहने के लिए पर्याप्त पानी पिएं। इससे शरीर की गंध कम होगी और आप तरोताजा महसूस करेंगे।