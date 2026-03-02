गर्मियों में कम पैसों में यात्रा करने के लिए अपनाएं ये टिप्स, होगी पैसों की बचत

गर्मियों में यात्रा करना एक अच्छा विचार हो सकता है, लेकिन यह महंगा भी पड़ सकता है। खासकर अगर आप हवाई यात्रा और होटल बुकिंग पर ध्यान नहीं देते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपनी गर्मियों की यात्रा का मजा बिना ज्यादा खर्च किए ले सकते हैं। इन तरीकों की मदद से आप अपने पैसे बचा सकते हैं और मजेदार यात्रा भी कर सकते हैं।

#1 फ्लाइट टिकट की कीमतों की तुलना करें फ्लाइट टिकट बुक करने से पहले अलग-अलग विमान सेवाओं की कीमतों की तुलना जरूर करें। कई वेबसाइट और मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करके आप सबसे सस्ती फ्लाइट ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा कई विमान सेवाएं समय-समय पर छूट भी देती हैं, जिससे आप काफी बचत कर सकते हैं। इसके अलावा इन ऐप की मदद से आप फ्लाइट के समय और सुविधाओं की भी तुलना कर सकते हैं। यात्रा से कई महीने पहले फ्लाइट बुक करना बढ़िया दाम दिला सकता है।

#2 लचीली तारीखें चुनें अगर आपकी यात्रा की तारीखें लचीली हैं तो इसका फायदा उठाएं। अक्सर लोग शनिवार और रविवार को यात्रा करने की सोचते हैं, क्योंकि इन दिनों में ज्यादातर लोगों की छुट्टियां होती हैं। हालांकि, हवाई यात्रा के किराये इन दिनों में ज्यादा होते हैं। इसलिए, अगर संभव हो तो सप्ताह के बीच में यात्रा करें। इससे न केवल आपका खर्च कम होगा, बल्कि आपको यात्रा के दौरान ज्यादा भीड़-भाड़ भी नहीं मिलेगी।

Advertisement

#3 कम भीड़ वाले समय में यात्रा करें गर्मियों के दौरान कई लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं, जिसके कारण भीड़ बढ़ जाती है और हवाई यात्रा महंगी हो जाती है। इसलिए, बेहतर होगा कि आप कम भीड़ वाले समय में यात्रा करें, ताकि आपको कम भीड़ का सामना करना पड़े और खर्चा भी कम हो। इसके अलावा इस समय में होटल और अन्य सुविधाओं की कीमतें भी कम होती हैं। इससे आप अपनी यात्रा का आनंद बिना किसी तनाव के ले सकते हैं।

Advertisement

#4 समूह बुकिंग का चयन करें अगर आप परिवार या दोस्तों के साथ यात्रा कर रहे हैं तो समूह बुकिंग का विकल्प चुनें। कई विमान सेवाएं समूह बुकिंग पर खास छूट देती हैं, जिससे आपका खर्चा कम हो सकता है। इसके अलावा समूह बुकिंग से आप एक साथ बैठकर यात्रा कर सकते हैं, जिससे यात्रा का मजा दोगुना हो जाता है। इसके लिए पहले से ही अपनी यात्रा की योजना बना लें और सभी सदस्यों की एक साथ मिलकर टिकट बुक करें।